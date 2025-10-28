Chương mới trong quan hệ Mỹ - Nhật Bản

Ngày 28-10, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết mở ra chương mới trong quan hệ song phương, tăng cường hợp tác quốc phòng và kinh tế trong cuộc hội đàm đầu tiên tại Tokyo.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump trước khi hội đàm. Ảnh: KYODO

Theo Kyodo, bà Takaichi, người vừa trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, tuyên bố muốn cùng Tổng thống Donal Trump xây dựng “thời kỳ hoàng kim mới” cho liên minh Nhật Bản–Mỹ, gọi đây là “liên minh vĩ đại nhất thế giới”. Hai bên ký văn kiện hợp tác bảo đảm chuỗi cung ứng đất hiếm và khoáng sản quan trọng nhằm tăng cường an ninh kinh tế, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với Trung Quốc.

Là chính trị gia bảo thủ cứng rắn và thân cận cố Thủ tướng Shinzo Abe, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi bày tỏ ngưỡng mộ Tổng thống Donal Trump, ca ngợi vai trò của ông trong “những thành tựu lịch sử” như thúc đẩy hòa bình Trung Đông và giải quyết xung đột Thái Lan–Campuchia. Theo Nhà Trắng, Thủ tướng Takaichi còn cho biết sẽ đề cử Tổng thống Donal Trump nhận giải Nobel Hòa bình, đồng thời thông báo Nhật Bản sẽ tặng Mỹ 250 cây anh đào nhân dịp kỷ niệm 250 năm độc lập trong năm 2026.

Tổng thống Donal Trump khẳng định quan hệ hai nước “sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết”, Mỹ sẽ “luôn sẵn sàng giúp Nhật Bản trong mọi việc”. Trước yêu cầu của Mỹ về việc các đồng minh tăng chi tiêu quốc phòng, Thủ tướng Takaichi khẳng định kế hoạch nâng ngân sách quốc phòng lên 2% GDP trước tháng 3-2027, sớm hơn 2 năm so với mục tiêu cũ.

Hai bên cũng ký văn kiện triển khai hiệp định thương mại đạt được hồi tháng 7, theo đó, Nhật Bản cam kết đầu tư 550 tỷ USD vào các ngành trọng điểm của Mỹ như bán dẫn, khoáng sản chiến lược và đóng tàu, đồng thời tăng mua nông sản Mỹ. Đổi lại, Mỹ hạ thuế ô tô Nhật từ 27,5% xuống 15%.

Sau hội đàm, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi cùng Tổng thống Mỹ Donal Trump tới căn cứ hải quân Yokosuka để thăm tàu sân bay George Washington. Nhật Bản là chặng dừng chân thứ hai trong chuyến thăm châu Á của Tổng thống Donal Trump gồm Malaysia, Nhật Bản và Hàn Quốc, nơi ông dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).

HUY QUỐC