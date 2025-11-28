Thí điểm chuyển đổi số cho hộ kinh doanh để quản lý thuế

Ngày 28-11, tại tỉnh Thái Nguyên, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) phối hợp với Bộ KH-CN cùng các doanh nghiệp công nghệ số, tổ chức tín dụng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thí điểm hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ chuyển đổi số.

Quang cảnh hội nghị ngày 28-11

Đây là sự kiện mở đầu cho chương trình hỗ trợ chuyển đổi số quy mô lớn, hướng đến gần 20.000 hộ kinh doanh trên toàn địa bàn tỉnh Thái Nguyên, trước yêu cầu quản lý thuế, quản trị kinh doanh và xu thế thị trường liên tục thay đổi. Theo Bộ Công thương, từ những kết quả thí điểm tại tỉnh Thái Nguyên sẽ nhân rộng mô hình trên phạm vi toàn quốc.

Ông Hoàng Ninh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số phát biểu

Ông Hoàng Ninh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cho rằng, chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc, nhất là khi từ ngày 1-1-2026, việc quản lý thuế dựa trên doanh thu thực tế và hóa đơn điện tử sẽ được áp dụng thống nhất trên toàn quốc. Chương trình thí điểm giúp hộ kinh doanh thích ứng sớm, số hóa công việc hằng ngày một cách đơn giản, tiết kiệm và hiệu quả.

Các doanh nghiệp tham gia hội nghị trực tiếp hướng dẫn về chuyển đổi số cho các hộ kinh doanh, ngày 28-11 tại tỉnh Thái Nguyên

Theo đó, “3 bên cùng hành động” gồm Nhà nước định hướng, doanh nghiệp công nghệ - ngân hàng cung cấp giải pháp số và hộ kinh doanh là trung tâm trực tiếp áp dụng. Mô hình này giúp các công cụ chuyển đổi số đi vào thực tế, được hướng dẫn tại chỗ, dễ sử dụng và có thể đo lường ngay kết quả thông qua quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, thanh toán số và dữ liệu kinh doanh.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để triển khai theo từng nhóm hộ kinh doanh khác nhau, tránh dàn trải và phù hợp đặc thù địa phương. Trọng tâm bao gồm: hỗ trợ hộ tại chợ và tuyến phố áp dụng phần mềm bán hàng, máy tính tiền; hướng dẫn thực hành trực tiếp ngay tại điểm bán; phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng; đồng thời mở rộng kênh bán hàng hiện đại qua sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và các chương trình livestream cộng đồng.

Tại hội nghị, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên đã thông tin về lộ trình thay đổi phương pháp tính thuế. Theo đó, từ ngày 1-1-2026, phương pháp thuế khoán sẽ chấm dứt, thay bằng kê khai dựa trên doanh thu thực tế.

Khối doanh nghiệp công nghệ và ngân hàng tham gia chương trình đã cam kết và giới thiệu các gói hỗ trợ thiết thực như 6 tháng miễn phí phần mềm quản lý bán hàng, 5.000 hóa đơn điện tử miễn phí ban đầu, 6 tháng miễn phí chữ ký số, đồng thời cam kết hỗ trợ kỹ thuật xuyên suốt quá trình chuyển đổi.

Thứ trưởng Thường trực Bộ KH-CN Vũ Hải Quân phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ KH-CN Vũ Hải Quân đánh giá cao sự phối hợp giữa Bộ Công thương, Bộ KH-CN, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp. Việc hỗ trợ chuyển đổi số cho khu vực hộ kinh doanh - lực lượng đông đảo trong thương mại truyền thống - sẽ góp phần quan trọng vào xây dựng nền kinh tế số toàn diện và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

PHÚC VĂN