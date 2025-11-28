Ngày 28-11, Báo Tiền Phong phối hợp Hội đồng Đội Trung ương, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Đại học Bách khoa Hà Nội và các đơn vị đồng hành tổ chức họp báo công bố Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics năm học 2025-2026 (VSAR).

Họp báo khởi động cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics 2025-2026 dành cho học sinh

Cuộc thi có chủ đề “Năng lượng cho tương lai”, diễn ra từ tháng 11-2025 đến tháng 4-2026, dành cho học sinh phổ thông toàn quốc.

Học sinh tham gia sẽ được vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn thông qua các thử thách sinh động: lắp ráp robot nhà máy điện gió, pin mặt trời, mô phỏng tên lửa nước và lập trình AI.

VSAR góp phần thúc đẩy đổi mới phương pháp giáo dục STEM, bồi dưỡng tư duy số, kỹ năng sáng tạo và năng lực hợp tác, chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai đất nước.

Theo ông Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức, mỗi mô hình sáng tạo, dù thành công hay chưa, đều là bước tiến quý giá đưa học sinh đến gần hơn với ước mơ. Chủ đề "Năng lượng cho tương lai" không chỉ là kiến thức khoa học mà còn là nguồn năng lượng tinh thần, khơi dậy sáng tạo, khát vọng cống hiến và tinh thần làm chủ tri thức của thế hệ trẻ Việt Nam.

Bước sang năm học 2025-2026, VSAR trở lại với diện mạo mới về quy mô và nội dung thi đấu, các thử thách được cập nhật theo tiêu chuẩn quốc tế, phản ánh xu hướng giáo dục STEM, robot, năng lượng tái tạo và công nghệ xanh.

Một trong những điểm nhấn của VSAR 2025-2026 là sự đồng hành của Hội đồng chuyên môn gồm các nhà khoa học và giảng viên uy tín trong lĩnh vực điện tử, viễn thông, robot, cơ điện tử, trí tuệ nhân tạo, vật lý và công nghệ vũ trụ đến từ các viện nghiên cứu, đại học kỹ thuật hàng đầu như: Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam, Viện Công nghệ Vũ trụ và Viện Trí tuệ nhân tạo...

VĨNH XUÂN