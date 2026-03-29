Concert “Xoay tròn” của Hoàng Dũng bùng nổ tại TPHCM với hơn 9.000 khán giả

Concert "Xoay tròn" của Hoàng Dũng vừa diễn ra tại TPHCM tối 28-3, với hơn 9.000 khán giả tham gia, trở thành concert lớn nhất trong sự nghiệp của Hoàng Dũng.

Hơn 3 giờ đồng hồ, Hoàng Dũng cùng các nghệ sĩ khách mời Rhymastic, GREY D, Minh Tốc và Lam đã đem đến 26 màn trình diễn đầy cảm xúc, trọn vẹn.

Hoàng Dũng mở màn concert "Xoay tròn" tại TPHCM với ca khúc "Đôi mươi", đưa khán giả đến với bầu không khí sôi động của tuổi trẻ

Nam ca sĩ cũng thể hiện những sáng tác lãng mạn, viết về tình yêu đôi lứa như Thói quen, Tách và Lý giải.

Nói về Lý giải - ca khúc vừa được ra mắt trước thềm concert, Hoàng Dũng cho biết đây là một sáng tác dành tặng vợ và cũng muốn chia sẻ “tin vui” về chuyện đã kết hôn được 6 năm với các fan thông qua âm nhạc.

Trong phần trình diễn đặc biệt này, 4 cặp đôi dưới sân khấu thực hiện màn cầu hôn trong sự chúc phúc của đông đảo khán giả.

Hoàng Dũng chơi đàn guitar, song ca cùng một fan nữ qua ca khúc "Không quan trọng"

Hoàng Dũng dành cho khán giả bất ngờ lớn khi trình diễn liên khúc hai bản hit "Bầu trời mới" và "Có hẹn với thanh xuân" cùng Minh Tốc và Lam, GREY D

Lần đầu tiên đi diễn trở lại sau 2 năm tạm dừng hoạt động để tập trung cho album đầu tay, GREY D dành tặng khán giả các bài hát quen thuộc. anh song ca với Hoàng Dũng ca khúc mới chưa được ra mắt mang tên Mới hôm qua.

GREY D dành tặng khán giả các bài hát quen thuộc như "Dự báo thời tiết hôm nay mưa", "Đưa em về nhà"...

Tại concert Xoay tròn, Hoàng Dũng gửi lời cảm ơn chân thành đến các Bạn Nhạc (tên fanclub của Hoàng Dũng) đã luôn cổ vũ, ủng hộ anh trên chặng đường 10 năm làm nghệ thuật.

Tại concert "Xoay tròn", khán giả đã nhìn lại hành trình hoạt động âm nhạc của Hoàng Dũng từ những ngày đầu tiên anh đi hát ở quán cafe hay trên sân khấu của trường đại học với mức cát-sê vỏn vẹn 250 ngàn đồng cho một đêm

Là nghệ sĩ khách mời cuối cùng trong concert Xoay tròn, Rhymastic đem đến những bản hit như Người và ta, Yêu 5, Lặng.

Lần đầu tiên kể từ khi ca khúc "Giữ anh cho ngày hôm qua" ra mắt, Hoàng Dũng và Rhymastic có dịp hát live chung một sân khấu

Với quy mô được mở rộng hơn so với đêm diễn tại Hà Nội năm ngoái, concert Xoay tròn đêm 2 tại TPHCM, Hoàng Dũng đã thử thách bản thân nhiều hơn trong việc tập luyện, biểu diễn, hát nhảy với live band, chơi nhạc cụ và làm chủ sân khấu ở một không gian ngoài trời lớn nhất trong sự nghiệp của mình.

THU HƯƠNG