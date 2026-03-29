Concert “Xoay tròn” của Hoàng Dũng bùng nổ tại TPHCM với hơn 9.000 khán giả

Hơn 3 giờ đồng hồ, Hoàng Dũng cùng các nghệ sĩ khách mời Rhymastic, GREY D, Minh Tốc và Lam đã đem đến 26 màn trình diễn đầy cảm xúc, trọn vẹn.
Nam ca sĩ cũng thể hiện những sáng tác lãng mạn, viết về tình yêu đôi lứa như Thói quen, Tách và Lý giải.
Nói về Lý giải - ca khúc vừa được ra mắt trước thềm concert, Hoàng Dũng cho biết đây là một sáng tác dành tặng vợ và cũng muốn chia sẻ “tin vui” về chuyện đã kết hôn được 6 năm với các fan thông qua âm nhạc.
Trong phần trình diễn đặc biệt này, 4 cặp đôi dưới sân khấu thực hiện màn cầu hôn trong sự chúc phúc của đông đảo khán giả.
Lần đầu tiên đi diễn trở lại sau 2 năm tạm dừng hoạt động để tập trung cho album đầu tay, GREY D dành tặng khán giả các bài hát quen thuộc. anh song ca với Hoàng Dũng ca khúc mới chưa được ra mắt mang tên Mới hôm qua.
Tại concert Xoay tròn, Hoàng Dũng gửi lời cảm ơn chân thành đến các Bạn Nhạc (tên fanclub của Hoàng Dũng) đã luôn cổ vũ, ủng hộ anh trên chặng đường 10 năm làm nghệ thuật.
Là nghệ sĩ khách mời cuối cùng trong concert Xoay tròn, Rhymastic đem đến những bản hit như Người và ta, Yêu 5, Lặng.
Với quy mô được mở rộng hơn so với đêm diễn tại Hà Nội năm ngoái, concert Xoay tròn đêm 2 tại TPHCM, Hoàng Dũng đã thử thách bản thân nhiều hơn trong việc tập luyện, biểu diễn, hát nhảy với live band, chơi nhạc cụ và làm chủ sân khấu ở một không gian ngoài trời lớn nhất trong sự nghiệp của mình.