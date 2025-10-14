Công an Hà Nội khám phá vụ án sản xuất hàng giả cực lớn

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin, việc bóc gỡ, triệt phá các vụ án sản xuất hàng giả trên địa bàn thời gian qua đã chứng minh không có khoan nhượng đối với các tổ chức tội phạm.

Bình chữa cháy không có chất chữa cháy

Chiều 14-10, Công an TP Hà Nội thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Hà Nội đã phát hiện sản phẩm bình chữa cháy nhãn hiệu DRAGON đang được phân phối, tiêu thụ trên thị trường là hàng kém chất lượng, không đạt hiệu quả dập cháy.

Thiếu tướng Dương Đức Hải chủ trì buổi cung cấp thông tin

Cơ quan công an xác định: Công ty sản xuất thương mại và dịch vụ Vietlink (Công ty Vietlink - tại Khu công nghiệp Hải Sơn, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) do Đặng Quốc Hoàng (sinh năm 1974, trú tại phường Phú Thọ, TPHCM) là người đại diện pháp luật. Người này đã cùng vợ là Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1978) trực tiếp tổ chức, điều hành sản xuất bình PCCC nhãn hiệu DRAGON.

Để sản xuất, các đối tượng mua dây chuyền sản xuất, nguyên vật liệu từ nước ngoài, sau đó sản xuất tại Hà Nội và Tây Ninh. Ngay từ thời gian đầu vận hành, vì lợi nhuận, các đối tượng nhập khẩu nguyên liệu bột chữa cháy với tỷ lệ hàm lượng chất chữa cháy rất thấp, không đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn về để sản xuất bình chữa cháy đưa ra thị trường.

Từ ngày 1-1-2025, Công ty Vietlink đã chuyển nhượng công nghệ sản xuất cho Công ty cổ phần điện và chiếu sáng An Phú, do Phùng Hữu Lợi (sinh năm 1983, trú tại Khu tái định cư Dương Nội, phường Dương Nội, TP Hà Nội) là người đại diện theo pháp luật, quản lý và điều hành cho đến nay.

Phùng Hữu Lợi tiếp tục phối hợp với vợ chồng Hoàng sản xuất bình chữa cháy giả theo thủ đoạn nêu trên. Các đối tượng phân phối bình chữa cháy giả ra thị trường qua 2 đại lý cấp 1 và tập kết tại 7 địa điểm tại Hà Nội, TPHCM, Tây Ninh.

Hình ảnh bình chữa cháy được cho là giả. Ảnh: CÔNG AN HÀ NỘI

Kết quả trưng cầu giám định tại Viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định, các bình bột, bình chữa cháy nhãn hiệu DRAGON được đưa đi giám định là hàng giả. Trong đó, đa số các mẫu không có chất chữa cháy.

﻿ Khu vực nhà xưởng sản xuất bình chữa cháy giả

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội xác định, từ năm 2018 đến nay, Công ty Vietlink đã sản xuất làm giả chất lượng và đưa ra tiêu thụ trên thị trường khoảng 3 triệu bình chữa cháy các loại, doanh thu bán hàng khoảng 1.000 tỷ đồng. Đối với Công ty cổ phần điện và chiếu sáng An Phú, cơ quan công an xác định, từ ngày 1-1-2025 đến nay sản xuất làm giả chất lượng và đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng 250.000 bình chữa cháy các loại, doanh thu khoảng 100 tỷ đồng.

"Hô biến" thịt trâu thành thịt bò Hidasan

Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội) thông tin, ngày 19-9, cơ quan công an phối hợp với cơ quan quản lý thị trường kiểm tra hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh tại nhà máy sản xuất của Công ty cổ phần thực phẩm Hida (Công ty Hida, địa chỉ thôn Dền, xã Hoài Đức, TP Hà Nội) phát hiện, bắt quả tang nhân viên đang bơm tinh chất “biến hóa” thịt trâu giả thành thịt bò nhãn hiệu Hidasan.

Các đối tượng trong vụ án sản xuất thịt bò giả

Quá trình điều tra xác định, lợi dụng nhu cầu tiêu dùng của người dân (thích sử dụng thịt bò Nhật WAGYU, có vân mỡ), nên Trần Hoàng Phước (Giám đốc Công ty SK FOODS VIET NAM) liên hệ Công ty Hida (do Nguyễn Thị Phương Thảo làm Tổng Giám đốc) để đặt sản xuất thịt bò giả. Thảo mua thịt trâu (loại kém chất lượng, nhập khẩu từ Ấn Độ) với giá 120.000 đồng/kg, sau đó bơm phụ phẩm tạo vân, đóng gói sản phẩm ghi trên bao bì, nhãn mác là thịt bò để bán ra thị trường với giá từ 400.000 đến 600.000 đồng/kg.

Theo kết quả xác minh sơ bộ, từ tháng 5-2024 đến khi bị phát hiện bắt giữ, các đối tượng đã cấu kết sản xuất 14 tấn thịt trâu giả thịt bò và tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và TPHCM.

Quá trình khám xét tại các điểm đã thu giữ 65 tấn thịt trâu và thịt bò giả và toàn bộ máy móc phục vụ cho việc chế biến và sản xuất hàng giả. Cùng với đó, còn thu giữ 17 tấn bột tinh chất dùng để bơm vào thịt trâu tạo vân mỡ, hình thức giống thịt bò WAGYU nhập khẩu.

Tang vật vụ án. Ảnh: CÔNG AN HÀ NỘI

Tiến hành giám định tại Viện kiểm nghiệm quốc gia, kết luận 24/29 mẫu thịt bò thu giữ của Công ty Hida có ADN là thịt trâu. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra đang tiến hành giám định số bột tinh chất trên để xác định có độc tố gây hại cho sức khỏe hay không?

Ngày 6-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm” và khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm”.

ĐỖ TRUNG