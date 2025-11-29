Công an khuyến cáo về nội dung xấu độc trên mạng

Trước thông tin lan truyền về bộ tài liệu có nội dung xấu độc, kích động, bạo lực, cơ quan công an đã có những cảnh báo tới người dân.

Chiều 29-11, một cán bộ Công an xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên cho biết, liên quan tới nội dung bộ “tài liệu 88 trang” đang lan truyền trên không gian mạng có liên quan tới một công dân trên địa bàn xã, cơ quan công an đã phát thông báo khẩn cấp.

Theo Công an xã Tiên Hưng, hiện nay, một số tài liệu (như "tài liệu 88 trang"...) có nội dung kích động, hướng dẫn bạo lực, giết người đang lén lút phát tán trên mạng xã hội. Công an xã Tiên Hưng khẳng định, đây là nội dung “cực kỳ độc hại”, gây hoang mang vì vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Do đó, Công an xã Tiên Hưng đề nghị:

Tuyệt đối không chia sẻ, nếu nhận được, hãy xóa ngay lập tức và không lan truyền cho bất kỳ ai; báo cáo ngay khi phát hiện tài khoản/người nào chia sẻ, báo cáo cho cơ quan công an theo số điện thoại: 0987100012, hoặc cơ quan chức năng để xử lý; quản lý con cái, giám sát chặt chẽ việc sử dụng mạng xã hội, hướng dẫn các em tránh xa nội dung tiêu cực.

GIA KHÁNH