Công an nổ súng vây bắt nhóm "đá tặc" quy mô lớn ở núi Hòn Chà

Nhiều cán bộ, chiến sĩ công an vừa nổ súng, vây bắt nhóm đối tượng khai thác khoáng sản quy mô lớn, rầm rộ ở phía Đông núi Hòn Chà, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Chiều 10-5, ông Đặng Thành Hổ, Chủ tịch UBND phường Trần Quang Diệu cho biết, Công an phường này vừa phối hợp với Công an tỉnh Bình Định tổ chức vây bắt một nhóm khai thác khoáng sản (đá vàng) trái phép có quy mô lớn ở phía Đông núi Hòn Chà.

>>>Clip lực lượng công an nổ súng, vây bắt nhóm "đá tặc" núi Hòn Chà:

Phát hiện có công an, nhóm "đá tặc" kéo nhau bỏ chạy vào rừng cây. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, sáng cùng ngày (10-5), địa phương nhận được tin báo việc một nhóm đối tượng có dấu hiệu khai thác đá ở khu vực núi Hòn Chà (thuộc khu vực 5, phường Trần Quang Diệu).

Qua đối chiếu với tư liệu, chuyên án đang điều tra, Công an phường Trần Quang Diệu xác định đây là vụ khai thác khoáng sản có quy mô lớn, phức tạp. Từ cơ sở trên, Công an phường huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng Tổ bảo vệ an ninh trật tự tổ chức mật phục, vây bắt nhóm đối tượng.

Đối tượng khai thác khoáng sản trái phép bị bắt quả tang tại hiện trường. Ảnh: Công an cung cấp

Khoảng 11 giờ 15 phút, các cán bộ, chiến sĩ từ nhiều hướng ở đỉnh núi Hòn Chà, đồng loạt vây bắt nhóm đối tượng khai thác khoáng sản trái phép.

“Để trấn áp các đối tượng, công an đã nổ nhiều tiếng súng và tổ chức vây bắt từ nhiều hướng. Nghe tiếng súng, nhiều đối tượng tháo chạy vào các vùng rừng cây để tẩu thoát, lực lượng chức năng vây bắt được 4 đối tượng, thu giữ 1 máy đào cùng nhiều tang vật”, Chủ tịch UBND phường Trần Quang Diệu thông tin.

Trong 4 đối tượng bị bắt có một số người ở ngoài phường Trần Quang Diệu được thuê đến để làm thuê cho doanh nghiệp đã thực hiện dự án ở chân núi Hòn Chà. "Vụ việc có yếu tố doanh nghiệp nên tất cả hồ sơ sẽ được chuyển lên Công an tỉnh để tiếp tục mở rộng, điều tra xử lý nghiêm", ông Đặng Thành Hổ thông tin thêm.

Chiều cùng ngày (10-5), các lượng lượng chức năng tỉnh Bình Định, UBND TP Quy Nhơn và UBND phường Trần Quang Diệu đang phối hợp bảo vệ, đo đạc hiện trường, tính toán quy mô và khối lượng khoáng sản bị thất thoát.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều phương tiện máy móc, công vụ và công nghệ dùng để khai thác đá nằm ngổn ngang. Hiện trường cho thấy, vụ khai thác đã có tổ chức, quy mô rất lớn; phạm vi núi Hòn Chà bị xâm hại nghiêm trọng, rất nhiều khoáng sản đã bị trục lợi trong thời gian dài.

Hiện, lực lượng Công an phường đã áp giải 4 đối tượng về trụ sở để lấy lời khai, phục vụ mở rộng điều tra vụ việc.

Trước đó, trong loạt bài “Phá đồi, phạt đồi - Chưa hồi kết” (đăng vào cuối tháng 10-2024) trên Báo SGGP đã phản ánh, nêu về tình trạng khai thác khoáng sản trái phép diễn ra nhức nhối, không có hồi kết ở núi Hòn Chà. Từ thông tin Báo SGGP nêu, UBND tỉnh Bình Định đã có nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu UBND TP Quy Nhơn khẩn trương kiểm tra, xác minh và làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân liên quan. Hiện trường khu vực núi Hòn Chà liên tục bị "đá tặc" hoạt động phức tạp Từ cuối tháng 3 đến giữa tháng 4-2025, Công an phường Trần Quang Diệu đã tổ chức truy quét, phát hiện và bắt giữ 2 vụ khai thác, vận chuyện khoáng sản trái phép ở phía Đông núi Hòn Chà. Qua đó, bắt giữ 3 đối tượng, 4 phương tiện cùng khoảng 20 khối khoáng sản trái phép (đá vàng).

NGỌC OAI