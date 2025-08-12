Bắt đối tượng chở 115kg cần sa trên ô tô, giấu 125kg tại phòng trọ

Ngày 12-8, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp công an đấu tranh thành công chuyên án HT825, bắt giữ 1 đối tượng, thu 240kg cần sa khô cùng nhiều tang vật liên quan.

Video: Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng vận chuyển lượng lớn cần sa

Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 10-8, tại Km67 tuyến Quốc lộ 8A (thuộc xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh, đã bắt quả tang đối tượng Phạm Ngọc Duy (sinh năm 2000, trú tại phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội) cùng chiếc xe ô tô mang BKS 37K - 366.60, đang di chuyển qua địa bàn có hành vi vận chuyển số lượng tiền chất ma túy.

Lực lượng chức năng bắt giữ Phạm Ngọc Duy và tang vật

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ trên ô tô cất giấu 115kg cần sa khô.

Mở rộng điều tra, khám xét nơi trọ của Phạm Ngọc Duy tại số nhà 209, đường Vũ Quang, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng chức năng thu giữ thêm 125kg cần sa khô, đối tượng cất giấu trong 5 bao tải màu đen.

Lực lượng chức năng thu giữ thêm 125kg cần sa khô tại phòng trọ của Phạm Ngọc Duy

Tại cơ quan điều tra, Phạm Ngọc Duy khai nhận vận chuyển số cần sa trên từ một người đàn ông lạ mặt (không rõ danh tính) ở khu vực biên giới xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh, đưa vào nội địa để lấy tiền công.

Lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm đếm tang vật cần sa đã được thu giữ

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

DƯƠNG QUANG