Công an phường Bà Rịa ra mắt bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Sáng 8-10, Công an phường Bà Rịa (TPHCM) tổ chức Lễ ra mắt Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Tham dự có Đại tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Đại tá Trần Thanh Hiển tham dự lễ ra mắt bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Công an phường Bà Rịa

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Thanh Hiển nhấn mạnh, việc đưa bộ phận một cửa vào hoạt động là bước cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về chuyển đổi số quốc gia, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an trong xây dựng mô hình hành chính công an hiện đại, phục vụ người dân hiệu quả.

Đại tá Trần Thanh Hiển (bên trái), thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TPHCM tặng hoa chúc mừng Công an phường Bà Rịa

Theo Đại tá Trần Thanh Hiển, mô hình này thể hiện sự chuyển mình mạnh mẽ từ “quản lý hành chính” sang “phục vụ hành chính”, hướng đến mục tiêu “vì nhân dân phục vụ”, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể và động lực phát triển. “Người dân khi đến bộ phận một cửa sẽ được phục vụ minh bạch, đúng pháp luật, thuận tiện và văn minh,” đồng chí nhấn mạnh.

Phó Giám đốc Công an TPHCM cũng yêu cầu Công an phường Bà Rịa phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy điều hành, nâng cao kỹ năng phục vụ, coi sự hài lòng của người dân là thước đo chất lượng công tác. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giải quyết thủ tục hành chính, thu phí và nộp phạt bằng mã QR động trên ứng dụng VCB Portal, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Đại tá Trần Thanh Hiển cũng yêu cầu Phòng PC 06 phối hợp Công an phường Bà Rịa vận hành thử nghiệm Kiosk thủ tục hành chính để tham mưu bố trí tại 168 đơn vị công an cấp xã sau thí điểm; giao Phòng PH10 tiếp tục tham mưu lộ trình sữa chữa, xây dựng Bộ phận 1 cửa của 5 phòng nghiệp vụ có giải quyết thủ tục hành chính, gồm: Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH; Phòng Cảnh sát Giao thông; Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh và 148 đơn vị công an cấp xã còn lại quyết tâm đi vào hoạt động ổn định từ 1-2026.

Đại tá Trần Thanh Hiển nhấn mạnh: "Bộ phận một cửa phải lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là nguồn lực, động lực chính”

Thay mặt đơn vị, Thượng tá Nguyễn Xuân Bình, Trưởng Công an phường Bà Rịa khẳng định, bộ phận một cửa không chỉ là một phòng làm việc mới, mà là hình ảnh đại diện cho lực lượng công an trong lòng nhân dân. Đơn vị cam kết phục vụ đúng quy trình, đúng thời hạn, “nói không với tiêu cực, nhũng nhiễu”, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cải cách hành chính.

Công an phường Tam Thắng ra mắt bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Dịp này, các xã, phường khu vực 2 như: Tam Thắng, Hồ Tràm, Phước Hải, Long Hương cũng đồng loạt tổ chức lễ ra mắt Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Người dân tới làm thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Công an xã Hồ Tràm

TRÚC GIANG