Công an phường Sài Gòn ra mắt bộ phận một cửa

Ngày 8-10, Công an TPHCM đồng loạt tổ chức lễ ra mắt bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (bộ phận một cửa) tại 20 Công an cấp xã trên địa bàn thành phố.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM dự lễ ra mắt tại Công an phường Sài Gòn.

Từ sáng sớm, người dân đã có mặt tại địa chỉ 29 Nguyễn Trung Ngạn (phường Sài Gòn) để tham dự và trực tiếp trải nghiệm bộ phận một cửa chính thức đi vào hoạt động. Khu vực bộ phận một cửa được bố trí khang trang, hiện đại, sạch sẽ với quầy tiếp nhận và trả kết quả rộng rãi, hệ thống máy tính kết nối trực tuyến với Cổng dịch vụ công, bảng điện tử hướng dẫn từng bước thủ tục…

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa - Công an phường Sài Gòn

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Đình Dương cho biết, việc triển khai bộ phận một cửa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, gắn với triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đây cũng là bước chuyển mình từ “quản lý hành chính” sang “phục vụ hành chính”, với phương châm “lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là nguồn lực, động lực chính”. Người dân, doanh nghiệp khi đến bộ phận một cửa sẽ được phục vụ một cách minh bạch, đúng quy định pháp luật, thuận lợi và văn minh.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại buổi lễ

Phó Giám đốc Công an TPHCM yêu cầu các phòng nghiệp vụ, Ban Chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Sài Gòn đổi mới tư duy lãnh đạo, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, coi hiệu quả phục vụ người dân là thước đo uy tín của lực lượng.

Cùng với đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và triển khai nghiêm túc việc thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính, nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính không dùng tiền mặt. Tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên địa bàn để người dân, doanh nghiệp nắm, sử dụng dịch vụ công trực tuyến của quốc gia, Bộ Công an, qua tài khoản VNeID khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính có liên quan.

Các quầy tiếp nhận thủ tục theo từng lĩnh vực

Tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Đức Dư, Trưởng Công an phường Sài Gòn khẳng định quyết tâm cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm, tổ chức tốt công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đúng quy trình, đúng thời hạn, đúng thẩm quyền và đảm bảo theo quy định của pháp luật, tuyệt đối không để người dân đi lại nhiều lần.

Thượng tá Nguyễn Đức Dư phát biểu

Theo Thượng tá Nguyễn Đức Dư, công tác tại bộ phận một cửa phường Sài Gòn là cán bộ, chiến sĩ đa năng, có thể tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền, không phân biệt lĩnh vực; không cố định một vị trí thực hiện nhiệm vụ.

“Ban chỉ huy, cán bộ chiến sĩ Công an phường Sài Gòn luôn cầu thị, lắng nghe, không ngừng xây dựng đội ngũ cán bộ nhân dân để hoàn thiện hơn, mỗi ý góp ý hay là một chìa khóa bài học quý giá để chúng tôi phục vụ tốt hơn và lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng thực hiện công tác cải cách hành chính đơn vị”, Thượng tá Nguyễn Đức Dư cho biết.

Nghi thức cắt băng khánh thành bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Công an phường Sài Gòn

Bà Phạm Thị Hiên (sinh năm 1974) là một trong những người đầu tiên đến làm thủ tục xin cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú. Theo bà Hiên, thủ tục trước đây cần khai thủ công, liên hệ trước với Công an khu vực và chờ ký duyệt nhiều khâu. Khi đến cộ phận một cửa, bà được hướng dẫn tự thao tác trên máy, không cần chờ đợi lâu.

“Cán bộ hướng dẫn rất tận tình, chỉ một vài thao tác đơn giản là xong. Mô hình này rất thuận lợi với người dân, kể cả người lớn tuổi và người không rành công nghệ”, bà Hiên cho biết.

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi lễ

THU HOÀI