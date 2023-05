Công an TPHCM thông tin vụ băng nhóm người Hàn Quốc trộm cắp xuyên quốc gia

Ngày 26-5, Công an TPHCM thông tin về việc triệt phá băng nhóm trộm cắp tài sản xuyên quốc gia do Heo SeongHyun (sinh năm 1975, quốc tịch Hàn Quốc, trú quận 1) cầm đầu.

Lộ băng nhóm trộm cắp xuyên quốc gia

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn kết hợp với nguồn tin của quần chúng nhân dân cung cấp, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02 – Công an TPHCM) phát hiện có một nhóm đối tượng là người nước ngoài có biểu hiện hoạt động trộm cắp tài sản trên địa bàn TPHCM. Sau khi trộm cắp được tài sản, các đối tượng liên tục thay đổi chỗ ở, quy luật sinh hoạt, di chuyển bỏ trốn qua nhiều tỉnh thành. Sau đó, nhóm này rời Việt Nam để chia nhau tiêu xài tài sản trộm cắp được và trốn tránh sự truy bắt của công an.

Các đối tượng thường nhập cảnh vào TPHCM để đi đến các khu biệt thự, nhà phố… tìm kiếm những nhà có tài sản, nghiên cứu cách thức đột nhập. Sau đó, nhóm tụ tập về khách sạn để bàn bạc, phân công nhiệm vụ và chuẩn bị công cụ để gây án.

Trước thông tin trên, Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Phòng PC02 lập chuyên án 523T, phối hợp với Công an quận 7, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08 – Công an TPHCM), Công an quận 1 và các đơn vị nghiệp vụ khác để đấu tranh khám phá với băng ổ nhóm tội phạm thực hiện hành vi trộm cắp tài sản xuyên quốc gia này.

Qua điều tra, Phòng PC02 xác định nhóm đối tượng người nước ngoài mang quốc tịch Hàn Quốc có biểu hiện hoạt động trộm cắp tài sản do Heo SeongHyun cầm đầu. Công an xác định, Heo SeongHyun cùng Wang LeeHyang (sinh năm 1957), Gim ChangDuok (sinh năm 1951, cùng mang quốc tịch Hàn Quốc, trú quận 1) đã đột nhập vào nhà của bà N. (sinh năm 1970, ngụ phường Tân Phú, quận 7) lấy hơn 2 tỷ đồng.

Bị bắt khi đang định tẩu thoát

Ngày 22-5, Phòng PC02 phối hợp cùng Công an quận 7, Công an quận 1 và Phòng PA05 đã bắt giữ cả 3 đối tượng trên khi đang ở khách sạn trên đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1. Khám xét, công an thu giữ nhiều tang vật trộm cắp được.

Tại Công an, nhóm khai nhận hành vi phạm tội. Khoảng 16 giờ ngày 19-5, Heo SeongHyun cùng Wang LeeHyang, Gim ChangDuok gặp nhau ở khách sạn phường Tân Phong, quận 7 để bàn bạc kế hoạch.

Đến 18 giờ 45 cùng ngày, cả 3 đi tới trước căn nhà phường Tân Phú, quận 7 rồi trèo rào vào bên trong, còn lại Gim ChangDuok và Wang LeeHyang đứng ngoài cảnh giới.

Khi vào trong nhà Heo SeongHyun dùng búa phá cửa kính bên hông nhà rồi đi ra phía trước cửa nhà dùng xà beng phá ổ khóa cửa mở cửa cho Gim ChangDuok vào trong. Tiếp đó, Heo SeongHyun phát hiện két sắt ở phòng ngủ tầng 2, đã dùng búa và xà beng đập phá két sắt, trộm cắp tài sản gồm vàng và tiền. Sau đó, cả nhóm cùng tẩu thoát về khách sạn quận 7 chia tài sản rồi trả phòng.

Tiếp đó, nhóm đi về khách sạn ở phường Bến Thành, quận 1 thuê phòng định tẩu thoát về Hàn Quốc. Tuy nhiên, công an đã lần theo dấu vết bắt cả 3 đối tượng.

Hiện Công an TPHCM đã ra lệnh bắt giữ 3 đối tượng và đang điều tra mở rộng.