Công an TPHCM tiếp, làm việc với đoàn Công an Thượng Hải - Trung Quốc

Ngày 22-8, Đại tá Lê Quang Đạo, Phó Giám đốc Công an TPHCM chủ trì buổi đón tiếp và làm việc với đoàn Công an TP Thượng Hải - Trung Quốc do ông Trang Vĩ, Ủy viên Đảng ủy, Chủ nhiệm Ban Chính trị làm trưởng đoàn.