Công an TPHCM triệt phá tụ điểm bán khí cười

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng: Trương Ngọc Ẩn, Sử Hữu Minh Kha, Nguyễn Diệp Huy, Lương Mộc Hân về tội “Buôn bán hàng cấm”. Công an đang mở rộng điều tra đường dây cung cấp khí N₂O trên địa bàn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM phát hiện hộ kinh doanh Destiny (số 16 Quốc Hương, phường An Khánh, TPHCM) hoạt động dưới hình thức quán bar có hành vi bán bóng cười (khí N₂O) cho khách sử dụng trực tiếp tại chỗ.

Các đối tượng bị cơ quan công an bắt giam

Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại cơ sở đang tàng trữ 21 bình khí cười và 40 quả bóng cười chưa sử dụng để phục vụ việc bán cho khách.

Tại thời điểm kiểm tra, quán có 6 nhân viên được phân công nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, Trương Ngọc Ẩn (sinh năm 1990, trú tại phường Tân Định, là chủ quán), Sử Hữu Minh Kha (sinh năm 2002, trú tại phường An Khánh, là trợ lý điều hành), Nguyễn Diệp Huy (sinh năm 2001, trú tại phường An Khánh, là quản lý trực tiếp và bơm khí), Lương Mộc Hân (sinh năm 1990, trú tại phường Cầu Kiệu, thu ngân).

Các đối tượng sử dụng nhiều nhóm Zalo, Viber để trao đổi, đặt hàng khí N₂O và thống kê doanh thu hằng ngày.

Một đối tượng bơm bóng cười để phục vụ cho khách

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, quán bố trí khu vực riêng chuyên phục vụ bóng cười, chủ yếu đón khách đã đặt bàn trước, chỉ nhận khách sau 23 giờ hằng ngày và ưu tiên khách quen để đối phó với cơ quan chức năng. Khi bị kiểm tra, nhân viên được chỉ đạo cất giấu bình khí N₂O nhằm che giấu hành vi vi phạm.

Mỗi tháng, cơ sở này nhập 50 - 200 bình khí N₂O (loại 2kg) với giá từ 2,3 đến 4,3 triệu đồng/bình. Trong 6 tháng đầu năm 2025, nhóm đối tượng đã bán ra 65.522 quả bóng cười, thu lợi bất chính gần 7 tỷ đồng. Doanh thu từ bóng cười được ghi chép nội bộ, không kê khai trong sổ sách chính thức. Để che giấu hành vi, các đối tượng còn thay đổi tên mặt hàng bóng cười trong menu và hóa đơn bằng tên gọi khác.

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm, biết rõ bóng cười là mặt hàng bị cấm kinh doanh, gây hại cho sức khỏe con người nhưng vẫn cố tình thực hiện để trục lợi.

VĂN ANH