Công an vào cuộc vụ “đánh người đi đường” lúc nửa đêm

SGGPO

Ngày 12-11, Công an xã Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý hai đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích.

Hình ảnh hai đối tượng lao vào đánh người đi đường. Video: MXH

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hai người đàn ông đi chung một xe máy, rồi lao vào đánh một người khác tại ngã tư Hùng Vương - Lê Lợi, xã Vạn Ninh.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vạn Ninh đã vào cuộc xác minh, truy tìm và làm rõ danh tính hai đối tượng trong clip.

Theo điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra lúc 23 giờ 37 phút ngày 2-11. Hai đối tượng hành hung do nghi ngờ nạn nhân là người từng mâu thuẫn với mình trước đó.

Công an đã tạm giữ phương tiện là chiếc xe máy liên quan, đang trưng cầu giám định thương tích cho bị hại và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

HIẾU GIANG

