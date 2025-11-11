Khánh Hòa chỉ đạo xử lý ô nhiễm tại bãi rác Rù Rì

Liên quan đến vấn đề ô nhiễm từ nước rỉ của bãi rác Rù Rì , UBND tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu các sở, ngành khẩn trương xử lý theo đúng quy định.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Tài chính kiểm tra, xử lý nội dung đề xuất dự án nâng cấp, cải tạo Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa; bảo đảm hoàn thành tham mưu, báo cáo trước ngày 15-11-2025. Sở Xây dựng được giao phối hợp, đôn đốc Ban Quản lý dịch vụ công ích Nha Trang cung cấp hồ sơ, đồng thời giải quyết các vướng mắc trong thẩm quyền để nâng cao hiệu quả xử lý ô nhiễm tại khu vực Rù Rì.

Nước bẩn chảy qua các khu dân cư, ngày 11-11. Ảnh: HIẾU GIANG

Chỉ đạo trên của UBND tỉnh Khánh Hòa xuất phát từ báo cáo đề nghị của Sở Xây dựng, trong đó có nêu Ban Quản lý dịch vụ công ích Nha Trang chưa bám sát nội dung, giải pháp mà Sở NN-MT đề nghị về việc kiểm tra, phân tích lưu lượng nước từ hai suối cạn thượng nguồn để kiểm soát, điều tiết hợp lý dòng chảy, giảm thiểu nước mưa hòa vào nước rỉ rác.

Thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục theo dõi và yêu cầu đơn vị này triển khai giải pháp cụ thể nhằm phân tách nước rỉ rác ngay từ đầu nguồn thải, hạn chế tối đa nước mưa hòa vào nước rỉ rác tại bãi rác Rù Rì (cũ) và bãi chôn lấp rác thải Lương Hòa, theo kiến nghị của Sở NN-MT.

Bãi chôn lấp rác Lương Hòa nhìn từ trên cao. Ảnh: HIẾU GIANG

Nước bẩn chảy ra biển khu vực Vĩnh Lương, phường Bắc Nha Trang, ngày 11-11. Ảnh: HIẾU GIANG

Trước đó, Báo SGGP phản ánh tình trạng nước rỉ rác từ bãi rác Rù Rì (thôn Lương Hòa, phường Bắc Nha Trang) chảy qua khu dân cư rồi ra biển; gây mùi hôi, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và các hộ nuôi trồng thủy sản. Hiện tượng này kéo dài nhiều năm nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

HIẾU GIANG