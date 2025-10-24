Tạm giữ đối tượng tấn công nhân viên y tế để làm rõ hành vi giết người

Tối 24-10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự Bàn Văn Vỹ (sinh năm 1996, trú tại xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh), để điều tra hành vi giết người.

Cơ quan Công an lấy lời khai của Bàn Văn Vỹ

Theo điều tra ban đầu, sau khi kết hôn, Vỹ và chị L.T.K. (sinh năm 1999, trú tại xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An) sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh. Gần đây, do sắp sinh nên chị K. về quê ở xã Quế Phong sinh sống.

Ngày 13-10, Vỹ từ tỉnh Bắc Ninh về Quế Phong chăm sóc vợ. Ngày 17-10, Vỹ đưa vợ đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để mổ đẻ sinh đôi.

Sau khi chào đời, một trong hai cháu bé sức khỏe yếu, phải điều trị tích cực. Vỹ cho rằng con của mình không được bệnh viện quan tâm đúng mức, đồng thời nghi ngờ cháu bé bị tráo đổi nên nảy sinh bức xúc, mất kiểm soát.

Sáng 23-10, quá lo lắng, hoang mang khi thấy con sức khỏe yếu, cộng với tâm lý bất ổn sau nhiều ngày thức trắng chăm con nên Vỹ đã có hành vi bộc phát, thiếu kiểm soát.

Cụ thể, vào khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, Vỹ dùng dao gây thương tích cho 2 người nhà bệnh nhân là bà Ngô Thị Thu Thủy (sinh năm 1974, trú tại xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) và bà Phan Thị Tứ (sinh năm 1962, trú tại xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh), cùng 3 nhân viên y tế là chị Nguyễn Thị Thùy Trang (sinh năm 1987, trú tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1994, trú tại xã Bạch Ngọc, tỉnh Nghệ An), chị Nguyễn Thị Thu Hoài (sinh năm 1995, trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An).

5 người nói trên hiện đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An, trong đó, chị Nguyễn Thị Thùy Trang bị thương nặng nhất.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

DUY CƯỜNG