Công an xã Thuận Lợi (Đồng Nai) kịp thời giúp cụ ông đi lạc trở về nhà an toàn

Rạng sáng 17-9, Công an xã Thuận Lợi (tỉnh Đồng Nai) đã phát hiện và hỗ trợ đưa một cụ ông đi lạc trở về với gia đình an toàn.

Công an Thuận Lợi nhanh chóng tìm được thân nhân cho cụ ông đi lạc

Theo đó, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, lực lượng công an xã tiếp nhận một cụ ông có biểu hiện đãng trí, không nhớ địa chỉ nhà cũng như thông tin người thân. Các cán bộ đã kịp thời thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cụ, đồng thời triển khai biện pháp xác minh danh tính.

Qua rà soát, Công an xã xác định cụ là Vũ Tiến Quân (SN 1950, ngụ phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai). Ngay sau đó, đơn vị đã liên hệ với gia đình. Đến sáng cùng ngày, người thân cụ Quân vượt hơn 100km để đón cụ trở về trong niềm xúc động và biết ơn sâu sắc.

BÙI LIÊM