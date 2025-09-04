Khánh Hòa: Giải cứu hai du khách Nga đi lạc trên núi Cô Tiên

Sáng 4-9, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết vừa phối hợp giải cứu thành công hai du khách người Nga bị lạc trên núi Cô Tiên (phường Bắc Nha Trang).

2 du khách Nga được giải cứu an toàn. Ảnh: CACC

Hai du khách là anh K.S. (sinh năm 1987) và anh T.A. (sinh năm 1994, cùng quốc tịch Nga), lần đầu leo núi Cô Tiên vào chiều 3-9. Đến khuya, cả hai mất phương hướng, kiệt sức và gọi điện cầu cứu người quen.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH đã huy động 6 cán bộ chiến sĩ, phối hợp với Công an phường Bắc Nha Trang và một số người leo núi chuyên nghiệp tổ chức tìm kiếm. Do địa hình hiểm trở, trời tối, đến khoảng 1 giờ 30 phút sáng 4-9, lực lượng chức năng mới đưa được hai du khách xuống núi an toàn. Hiện sức khỏe của cả hai đã ổn định.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm người gặp nạn. Ảnh: CACC

Núi Cô Tiên cao khoảng 400m, với ba đỉnh liền kề, là địa điểm dã ngoại quen thuộc của người dân và du khách. Tuy nhiên, khu vực này có nhiều đoạn dốc cao, hiểm trở, dễ gây nguy hiểm cho người thiếu kinh nghiệm hoặc chủ quan khi leo núi.

HIẾU GIANG