Xử lý người điều khiển ô tô chèn ép nhau trên đường

Ngày 18-10, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) An Sương thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết đang phối hợp với Công an xã Hóc Môn tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý hành vi của hai người điều khiển ô tô chèn ép nhau trên đường.

Trước đó, trưa 17-10, Đội CSGT An Sương phát hiện trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại xe ô tô tải có hành vi đuổi theo một xe ô tô con và chèn ép, dừng xe ô tô con giữa đường.

Nhận thấy hành vi của hai lái xe đã vi phạm Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các quy định khác của pháp luật, Đội CSGT An Sương đã tiến hành xác minh, làm rõ. Qua xác minh vụ việc, chiều 17-10, Đội CSGT An Sương đã mời 2 người điều khiển phương tiện bị phản ánh đến trụ sở đơn vị để làm việc.

CSGT làm việc với 2 lái xe bị phản ánh chèn ép nhau trên đường

Bước đầu xác định vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 16 – 10. Vào thời điểm trên, T.L.T (sinh năm 1983, ngụ Đồng Tháp) điều khiển xe ô tô tải biển số 66H-014... lưu thông trên làn đường hỗn hợp tuyến Lê Quang Đạo theo hướng từ vòng xoay An Sương về Tây Ninh. Khi đến giao lộ Lê Quang Đạo - Lê Thị Hà, trong quá trình dừng chờ đèn đỏ đã phát sinh mâu thuẫn với T.K.L (sinh năm 1991, quê Cà Mau), điều khiển xe ô tô con biển số 50E-058... lưu thông cùng chiều.

Sau mâu thuẫn, T. điều khiển xe ô tô tải đuổi theo L. và có hành vi chèn ép, buộc L. phải dừng xe. Sau khi dừng được xe của L., T. đã dùng một vật giống thanh sắt đập vào phần kính xe của L. Sau đó cả hai xuống xe giảng hòa và rời đi.

Qua vụ việc, Đội CSGT An Sương khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông; phải tuân thủ quy tắc ứng xử văn minh. Tuyệt đối không tự ý giải quyết mâu thuẫn cá nhân trên đường phố bằng hành vi cản trở giao thông, chèn ép hoặc gây gổ, xô xát. Mọi tranh chấp, mâu thuẫn phải được giải quyết theo đúng trình tự pháp luật; cẩn trọng khi tham gia giao thông; chủ động nhường nhịn, giữ khoảng cách an toàn, đặc biệt khi điều khiển phương tiện trên đường có mật độ giao thông cao.

