Bắt giữ khẩn cấp 3 người liên quan vụ xe ô tô chèn ép nhau trên quốc lộ

Sau khi xảy ra mâu thuẫn, hai lái xe chèn ép nhau trên quốc lộ đã gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến các phương tiện khác lưu thông.

Ngày 9-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ban hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với: Nguyễn Như Vũ (sinh năm 1996, trú tại xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng), Phạm Thanh Trung (sinh năm 1975, trú tại xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp) và Trình Văn Đại (sinh năm 1996, trú tại phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ việc trên Quốc lộ 14

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 7-10, Nguyễn Như Vũ điều khiển xe đầu kéo mang biển kiểm soát 61E-020.65 di chuyển theo đường Quốc lộ 14 đến đoạn đường thuộc thôn Trúc Sơn, xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng thì bị xe khách mang biển kiểm soát 67H-051.14 (nhà xe Thanh Thảo) đi cùng chiều do Phạm Thanh Trung điều khiển vượt qua.

Cho rằng xe khách vượt ẩu, ép xe của mình nên Vũ điều khiển xe chạy vượt lên chặn đầu xe khách ngay đầu luồng cửa ra của trạm thu phí Toàn Mỹ 14 (thôn Bắc Sơn, xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng) rồi xuống xe cãi nhau và đánh nhau với tài xế xe khách là Phạm Thanh Trung và phụ xe là Trình Văn Đại.

3 người liên quan tại cơ quan công an

Chưa dừng lại ở đó, khi Trung và Đại lên xe khách để điều khiển xe bỏ đi thì Vũ điều khiển xe đầu kéo chặn lại.

Sự việc xảy ra ngay tại trạm thu phí khiến giao thông qua đây bị gián đoạn

Vụ việc trên đã gây ùn tắc giao thông kéo dài tại khu vực trạm thu phí Toàn Mỹ 14.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

ĐOÀN KIÊN