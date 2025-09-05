Công bố biểu trưng kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Ngày 5-9, Bộ VH-TT-DL đã ban hành Quyết định số 3175/QĐ-BVHTTDL phê duyệt mẫu biểu trưng (logo) và bộ nhận diện hình ảnh sử dụng chính thức trong các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 – 6-1-2026).

Biểu trưng chính thức kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Mẫu biểu trưng được lựa chọn là tác phẩm của tác giả Hồ Sỹ Khải (Đồng Tháp). Đây là kết quả từ quá trình thiết kế, lấy ý kiến, thẩm định và thống nhất với Văn phòng Quốc hội, nhằm đảm bảo sự trang trọng, ý nghĩa lịch sử và thẩm mỹ cho các hoạt động kỷ niệm.

Biểu trưng có hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ lá phiếu bầu cử. Hình ảnh được thể hiện bằng ngôn ngữ đồ họa với sắc độ tương phản mạnh, gợi nhắc không khí lịch sử những ngày đầu kiến quốc sau khi đất nước giành độc lập.

Gam màu đỏ chủ đạo gợi sắc cờ Tổ quốc, tinh thần yêu nước, khát vọng độc lập, tự do và niềm tin son sắt với Đảng; trên nền đỏ nổi bật ngôi sao vàng – biểu tượng thiêng liêng dẫn dắt dân tộc trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Nền biểu trưng là con số “80” cách điệu, gợi mốc son 80 năm Quốc hội Việt Nam đồng hành cùng dân tộc, thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyền giám sát tối cao và quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước. Phía sau hình ảnh Bác Hồ là tòa nhà Quốc hội, tạo nên sự cân đối và khẳng định vai trò cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân.

Hòm phiếu màu trắng với Quốc huy Việt Nam được thiết kế giản lược, hài hòa với tổng thể logo, thể hiện niềm tin, nguyện vọng nhân dân gửi gắm qua lá phiếu bầu cử. Dòng chữ “Kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06-01-1946 – 06-01-2026)” khẳng định ý nghĩa lịch sử, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và sự phát triển bền vững của Quốc hội qua tám thập kỷ.

Mẫu biểu trưng này sẽ được áp dụng chính thức trong các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam từ nay đến đầu năm 2026.

MAI AN