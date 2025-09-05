Chiều 4-9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm và chủ trì buổi làm việc với Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam. Cùng dự có Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh Việt Nam tái khởi động chương trình phát triển điện hạt nhân từ cuối năm 2024, và mới đây nhất Bộ Chính trị đã thông qua Nghị quyết 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tiếp tục khẳng định quan điểm của Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm thúc đẩy ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình và các lĩnh vực kinh tế, từng bước làm chủ công nghệ hiện đại, công nghệ năng lượng nguyên tử.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe giới thiệu các ứng dụng năng lượng nguyên tử vì hòa bình. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ phải xác định phát triển năng lượng nguyên tử là mục tiêu chiến lược lâu dài, có tầm quan trọng cốt yếu trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; phát triển năng lượng nguyên tử cũng góp phần nâng cao vị thế, nâng tầm quốc gia. Xây dựng và phát triển điện hạt nhân phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người, môi trường của xã hội, tuân thủ nghiêm hướng dẫn các cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế.

Tổng Bí thư nhấn mạnh các định hướng lớn để Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tập trung thực hiện, trong đó phải hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển lĩnh vực năng lượng nguyên tử phù hợp với tình hình mới; xây dựng chương trình quốc gia về công nghệ và an toàn hạt nhân nhằm bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân ở mức chuẩn mực quốc tế. Đặc biệt, xây dựng năng lực khoa học công nghệ cốt lõi để triển khai điện hạt nhân và các ứng dụng hạt nhân một cách chủ động bền vững, nâng cao năng lực và khả năng điều phối về an toàn bức xạ hạt nhân.

Trước đó, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết nêu rõ, phát triển năng lượng được ưu tiên cao nhất để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng liên tục trên 10% trong giai đoạn tới, thực hiện 2 mục tiêu 100 năm của đất nước; khuyến khích đầu tư và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, giảm phát thải, bảo vệ môi trường, thúc đẩy tăng năng suất lao động và đổi mới mô hình tăng trưởng... Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế, nhất là khu vực tư nhân tham gia phát triển năng lượng; bảo đảm kinh tế tư nhân cạnh tranh bình đẳng với các thành phần kinh tế khác trong phát triển các dự án năng lượng…

PHAN THẢO