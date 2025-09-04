Có thể luật hóa việc tổ chức tiếp xúc cử tri trực tuyến

Đổi mới phương thức và quy trình tiếp xúc cử tri là một trong những nội dung cốt lõi của dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết liên tịch số 72.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri ở quận 10 trước đây

Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết liên tịch số 72/2025 ngày 20-2-2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định chi tiết việc tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp (sau đây gọi tắt là Nghị quyết liên tịch số 72) vừa được gửi đến Bộ Tư pháp để thẩm định.

Theo dự thảo, đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp xã có quyền đề nghị tổ đại biểu HĐND cùng cấp tổ chức tiếp xúc cử tri ngoài chương trình, kế hoạch đã định. Đại biểu HĐND các cấp có thể cùng tiếp xúc cử tri, cùng thường trực HĐND cấp tỉnh chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch cho đại biểu HĐND hai cấp. Khi tổ chức chung, các nội dung liên quan đến đại biểu Quốc hội sẽ được tiến hành trước, sau đó đến đại biểu HĐND cấp tỉnh và cuối cùng là đại biểu HĐND cấp xã.

Đặc biệt, dự thảo quy định cho phép tổ chức tiếp xúc cử tri trực tuyến, hoặc kết hợp trực tiếp với trực tuyến căn cứ vào điều kiện thực tế để thích ứng với công nghệ và tình hình khách quan.

Về thời điểm và nội dung tiếp xúc cử tri, trước ngày khai mạc kỳ họp, thường trực HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN và tổ đại biểu HĐND có trách nhiệm tổ chức để đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri nhằm thu thập ý kiến, nguyện vọng về chương trình kỳ họp và các kiến nghị liên quan. Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND phải báo cáo kết quả này cho thường trực HĐND cùng cấp. Thời hạn thông báo chương trình, kế hoạch, nội dung tiếp xúc cử tri chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày tiếp xúc.

Thường trực HĐND có thể quyết định tổ chức hoặc không tổ chức tiếp xúc cử tri, hoặc có phương thức phù hợp khác để thu thập ý kiến cử tri đối với các kỳ họp chuyên đề hoặc đột xuất của HĐND.

Bên cạnh đó, quy trình xử lý và phản hồi kiến nghị cử tri cũng được cụ thể hóa trong dự thảo. Theo đó, tổ đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp xã phải chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN cùng cấp tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị cử tri và báo cáo thường trực HĐND chậm nhất 3 ngày làm việc sau ngày tiếp xúc. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân địa phương phải được gửi đến UBND cùng cấp chậm nhất 7 ngày làm việc trước ngày khai mạc kỳ họp để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tổ đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp xã có trách nhiệm thông báo kết quả giải quyết, trả lời cử tri và thông tin công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương ngay sau khi nhận được văn bản trả lời.

Đối với đơn vị hành chính đặc biệt (đặc khu không tổ chức cấp chính quyền địa phương), thường trực HĐND cấp tỉnh sẽ thực hiện trách nhiệm, đảm bảo hoạt động tiếp xúc cử tri vẫn được thực hiện tại các khu vực này.

ANH PHƯƠNG