Phản hồi quốc tế - khẳng định tầm vóc Việt Nam

Đại lễ A80 không chỉ gây xúc động trong nước mà còn tạo tiếng vang quốc tế.

Truyền thông Đức đã dành sự quan tâm đặc biệt và đánh giá cao về quy mô cũng như ý nghĩa của lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, với điểm nhấn là cuộc diễu binh, diễu hành quy mô lớn nhất trong nhiều thập niên qua. Một số tờ báo lớn của Đức như DPA, Heidenheimer-Zeitung đưa tin Việt Nam đã kỷ niệm ngày Độc lập với màn trình diễn diễu binh, diễu hành quy mô lớn. Sự kiện đã thu hút hàng trăm ngàn người dân từ khắp các tỉnh, thành phố đổ về thủ đô Hà Nội.

Các báo đã vẽ nên bức tranh về hành trình phát triển ấn tượng của Việt Nam từ một quốc gia nghèo khó trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Việt Nam, ông Giulio Chinappi, Giám đốc khu vực châu Á của Nhà xuất bản Anteo Edizioni của Italy, nhận định: Việc xác định pháp quyền, đổi mới sáng tạo trong phát triển khoa học và công nghệ, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế tư nhân là các nghị quyết trụ cột của thời đại “cất cánh”, phản ánh tầm nhìn xa, toàn diện và hoàn toàn phù hợp với định hướng chiến lược mà Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra. Còn chuyên gia Enzo Sim Hong Jun thuộc Viện Nghiên cứu Penang (Malaysia) cho rằng, ba trụ cột chính đã tạo nên sức mạnh cho Việt Nam là công cuộc Đổi mới mang tính nền tảng, sự lãnh đạo quyết đoán với khả năng hoạch định rõ ràng của Đảng Cộng sản Việt Nam, và cuối cùng là chính sách ngoại giao dựa trên giá trị cốt lõi là lòng yêu nước và tinh thần tự lực.

Tại Argentina, tờ Resumen Latinoamericano đã có bài viết nêu bật dịp kỷ niệm năm nay không chỉ là sự kiện trọng đại đối với nhân dân Việt Nam mà còn là dịp Việt Nam thể hiện tình hữu nghị với bạn bè quốc tế. Tờ nhật báo hàng đầu La Nacion dẫn lời phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Chúng ta kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, tự do, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc bằng sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc: sức mạnh chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, quân sự, đối ngoại và sức mạnh lòng dân”.

- Reuters gọi đây là “cuộc diễu binh quân sự lớn nhất trong nhiều thập niên”. - AP ghi nhận không khí sôi động với hình ảnh giới trẻ cổ vũ, hòa mình trong bầu không khí diễu binh, cùng lần đầu tiên xuất hiện diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển tại Cam Ranh. - AFP nhấn mạnh hơn 40.000 người tham gia, khẳng định sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. - Các tờ Straits Times, New Straits Times, Laotian Times, Granma, SwissInfo… ca ngợi Đại lễ A80 là biểu tượng truyền cảm hứng cho các quốc gia đang phát triển. - TASS (Nga) cho rằng đây là lần đầu tiên kể từ năm 1985, Quảng trường Ba Đình mới chứng kiến một cuộc duyệt binh quy mô lớn như vậy. - Nikkei (Nhật Bản) chú trọng tới tiềm lực kinh tế và triển vọng phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.

HẠNH CHI