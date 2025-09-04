Đảng ủy UBND TPHCM chuyển giao, tiếp nhận 86 tổ chức đảng

Ngày 4-9, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định chuyển giao, tiếp nhận và thành lập tổ chức đảng.

Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM Trần Văn Nam trao quyết định tiếp nhận tổ chức Đảng

Tại buổi lễ, Đảng ủy UBND TPHCM công bố và trao các quyết định tiếp nhận 85 tổ chức cơ sở đảng và 2.636 đảng viên về trực thuộc Đảng bộ UBND TPHCM; chuyển giao 1 tổ chức đảng và 19 đảng viên về trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM.

Cụ thể, trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về chuyển giao 3 tổ chức cơ sở đảng và 137 đảng viên về trực thuộc Đảng ủy UBND TPHCM và Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM.

Các quyết định của Đảng ủy UBND TPHCM về: Tiếp nhận Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội TPHCM và 123 đảng viên từ Đảng bộ phường Diên Hồng về trực thuộc Đảng ủy UBND TPHCM. Tiếp nhận 82 tổ chức cơ sở đảng và 2.397 đảng viên trực thuộc Đảng ủy phường, xã về trực thuộc Đảng ủy UBND TPHCM. Tiếp nhận Đảng bộ Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) và 95 đảng viên; Chi bộ Chi cục Thi hành án Dân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) và 21 đảng viên trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM trực thuộc Đảng ủy UBND TPHCM.

Công bố và trao quyết định của Đảng ủy UBND TPHCM về chuyển Chi bộ cơ sở Bảo hiểm xã hội (BHXH) các quận, huyện thành Chi bộ trực thuộc Đảng ủy BHXH TPHCM; chuyển Chi bộ cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự các quận, huyện, phường thành Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Thi hành án dân sự TPHCM; chuyển Đảng bộ, Chi bộ Chi cục thuế, đội thuế các quận, huyện, TP Thủ đức (trước đây) thành Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Thi hành án dân sự TPHCM; chuyển Chi bộ Chi cục, đội Thống kê các quận, huyện, phường, xã thành Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Thống kê TPHCM.

Cùng với đó, trao quyết định của Đảng ủy UBND TPHCM về thành lập Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội TPHCM; thành lập Đảng bộ Đảng ủy Thi hành án dân sự TPHCM.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM Trần Văn Nam khẳng định, việc chuyển giao, tiếp nhận và thành lập tổ chức đảng không chỉ đơn thuần là sự sắp xếp về tổ chức, mà còn là bước đi quan trọng để kiện toàn tổ chức đảng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm đảng viên yên tâm công tác, tư tưởng ổn định, đoàn kết, thống nhất. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo, hiệu quả quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM Trần Văn Nam phát biểu tại hội nghị

Theo đồng chí Trần Văn Nam, đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện giữa Thường trực Đảng ủy các Cơ quan Đảng TPHCM và Thường trực Đảng ủy của 48 phường, xã trong công tác bàn giao tổ chức đảng và đảng viên, đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc tổ chức của Đảng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Ban Thường vụ Thành ủy đối với công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan, đơn vị.

Các đơn vị ký biên bản chuyển giao và tiếp nhận tổ chức Đảng, đảng viên

Đồng chí Trần Văn Nam đề nghị các cấp ủy cơ sở đảng nhanh chóng ổn định tổ chức, khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ trong cấp ủy; phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, làm tốt công tác lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành tốt chương trình công tác đã đề ra.

THÁI PHƯƠNG