Đại lễ của niềm tin và khát vọng

Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Đại lễ A80) là sự kiện chính trị - văn hóa trọng đại của toàn dân tộc. Không chỉ diễn ra ở Quảng trường Ba Đình lịch sử, đây còn là ngày hội lan tỏa khắp mọi miền đất nước, nơi hàng triệu trái tim cùng hòa chung nhịp đập tự hào dân tộc.

Thấy gì qua Đại lễ?

Đại lễ A80 không chỉ là ngày hội của ký ức, mà là sự khẳng định sức mạnh vô địch của nhân dân khi được tập hợp dưới ngọn cờ đoàn kết. “Lấy dân làm gốc”, sức mạnh ấy đã viết nên những trang sử vàng và tiếp tục là nền tảng cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân tặng nước, lương khô cho nhân dân tham dự các hoạt động A80. Ảnh: GIA KHÁNH

Đại lễ A80 được tổ chức với quy mô lớn nhất trong nhiều thập niên: gần 40.000 người tham gia, chia thành 87 khối diễu binh, diễu hành. Từ nghi lễ rước đuốc, phát pháo lệnh, đến duyệt binh bộ binh, không quân, hải quân tại Cam Ranh, trình diễn khí tài hiện đại trên không và mặt đất… tất cả được dàn dựng công phu, thể hiện truyền thống, kỷ luật và sức mạnh quốc phòng.

Đại lễ A80 còn có sự hiện diện của các đoàn danh dự từ Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia - khẳng định tinh thần đối ngoại hòa bình, hợp tác toàn diện của Việt Nam. Công tác tổ chức chu đáo từ huấn luyện, tổng duyệt, hậu cần, an ninh - y tế, đến tuyên truyền và nghệ thuật biểu diễn là minh chứng cho sự chuẩn bị chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim” là điểm sáng văn hóa của Đại lễ A80. Những bản hùng ca cách mạng, những tiết mục múa hát kết hợp truyền thống và hiện đại, cùng ánh sáng, pháo hoa rực rỡ đã khơi dậy niềm tự hào, bồi đắp tình yêu Tổ quốc. Hình ảnh hàng vạn người dân, đặc biệt là giới trẻ, vẫy cờ, gương mặt rạng ngời giữa biển cờ đỏ sao vàng đã tạo nên khung cảnh vừa trang nghiêm, vừa trẻ trung, sống động - biểu tượng cho sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa lịch sử và tương lai. Truyền hình trực tiếp, báo chí, mạng xã hội đồng loạt phản ánh khí thế của đại lễ, biến sự kiện thành một “ngày hội toàn dân”, nơi niềm tự hào dân tộc được nhân lên gấp bội.

Tiếng gọi từ diễn văn - trách nhiệm với tương lai

Trong diễn văn tại Quảng trường Ba Đình, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh:“Chúng ta càng thấu hiểu giá trị của Độc lập, Tự do, Hạnh phúc; càng quý trọng và càng quyết tâm vun đắp hòa bình…”. Tổng Bí thư khẳng định: “Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, dựa vào sức mạnh nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không có khó khăn nào chúng ta không vượt qua, không có kẻ thù nào có thể khuất phục được dân tộc Việt Nam anh hùng”. Đồng thời, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục phát huy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển kinh tế tư nhân, gắn kết sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2045 Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng.

Đây vừa là lời hiệu triệu hào khí, vừa là cam kết chính trị, trao trách nhiệm cho các thế hệ hôm nay - đặc biệt là thế hệ trẻ - viết tiếp khát vọng Việt Nam hùng cường, hạnh phúc. Từ lời hiệu triệu của Tổng Bí thư, đến quy mô tổ chức hoành tráng, sự hưởng ứng nhiệt thành của nhân dân và sự ca ngợi từ bạn bè quốc tế, Đại lễ A80 là bản tuyên ngôn hùng hồn: Việt Nam không chỉ là ký ức, mà còn là khát vọng và niềm tin về một quốc gia hùng cường, hạnh phúc.

KHẮC HÀO