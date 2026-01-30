Tiểu sử đồng chí Võ Thị Ánh Xuân

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
● 9-1992 – 7-1996:
Giáo viên trường Phố thông Trung học Mỹ Thới, thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang.
● 8-1996 – 7-2001:
Chuyên viên nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy An Giang.
● 12-2005 – 10-2010:
Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang (12-2005 - 10-2010).
● 8-2010 – 10-2010:
Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang.
● 11-2010 – 1-2011:
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Tân Châu, tỉnh An Giang.
● 1-2011 – 1-2013:
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Tân Châu, tỉnh An Giang.
● 2-2013 – 11-2013:
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.
● 12-2013 – 1-2016:
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang (12-2013 – 10-2015), Bí thư Tỉnh ủy An Giang (từ 10-2015).
● 1-2016 – 7-2016:
Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy An Giang.
● 7-2016 – 4-2021:
Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh An Giang.
● 4-2021 - 6-2021:
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.
● 7-2021:
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026; Đại biểu Quốc hội khóa XV (từ 7-2021).
● 18-1-2023 – 1-3-2023:
Ủy viên Trung ương Đảng; Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026; Đại biểu Quốc hội khóa XV.
● 21-3-2024 – 21-5-2024:
Ủy viên Trung ương Đảng; Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.
● 5-2024 - 6-2025:
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026; Đại biểu Quốc hội khóa XV.
● 6-2025:
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026; Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia; Đại biểu Quốc hội khóa XV.
● 22-1-2026:
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
● 23-1-2026:
Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, được bầu vào Ban Bí thư khóa XIV.