Tiểu sử đồng chí Võ Thị Ánh Xuân

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

● 9-1992 – 7-1996:

Giáo viên trường Phố thông Trung học Mỹ Thới, thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang.

● 8-1996 – 7-2001:

Chuyên viên nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy An Giang.

● 12-2005 – 10-2010:

Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang (12-2005 - 10-2010).

● 8-2010 – 10-2010:

Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang.

● 11-2010 – 1-2011:

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Tân Châu, tỉnh An Giang.

● 1-2011 – 1-2013:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Tân Châu, tỉnh An Giang.

● 2-2013 – 11-2013:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

● 12-2013 – 1-2016:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang (12-2013 – 10-2015), Bí thư Tỉnh ủy An Giang (từ 10-2015).

● 1-2016 – 7-2016:

Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

● 7-2016 – 4-2021:

Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh An Giang.

● 4-2021 - 6-2021:

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.

● 7-2021:

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026; Đại biểu Quốc hội khóa XV (từ 7-2021).

● 18-1-2023 – 1-3-2023:

Ủy viên Trung ương Đảng; Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

● 21-3-2024 – 21-5-2024:

Ủy viên Trung ương Đảng; Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

● 5-2024 - 6-2025:

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

● 6-2025:

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026; Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

● 22-1-2026:

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

● 23-1-2026:

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, được bầu vào Ban Bí thư khóa XIV.

SGGPO