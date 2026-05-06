Ngày 6-5, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị “Công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, việc công bố điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch 6 vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 có ý nghĩa rất quan trọng.

Bối cảnh trong nước, Đại hội XIV của Đảng thành công, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, yêu cầu cần có mô hình tăng trưởng và phát triển mới. Trên thế giới, tình hình diễn biến nhanh, phức tạp, cạnh tranh chiến lược gia tăng. Tất cả điều đó đòi hỏi quy hoạch phải đi trước để làm nền tảng dẫn dắt phát triển.

Cụ thể, quy hoạch tổng thể phải mang tính tích hợp đa mục tiêu dài hạn, tạo cấu trúc phát triển hợp lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực, phân bổ không gian cân đối, tăng cường liên kết vùng và mở rộng dư địa tăng trưởng cho nền kinh tế trong tương lai.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nêu rõ, việc điều chỉnh quy hoạch lần này nhằm cập nhật kịp thời các định hướng lớn từ văn kiện Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết của Trung ương. Quy hoạch xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, phương hướng phát triển ngành, lĩnh vực và tổ chức không gian ở cả cấp quốc gia và vùng. Đây là cơ sở quan trọng để cụ thể hóa chiến lược phát triển, nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Để triển khai hiệu quả, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương công bố, hoàn thiện quy hoạch liên quan và bảo đảm tính thống nhất theo pháp luật. Đồng thời, cần tập trung huy động nguồn lực, ưu tiên các dự án quan trọng quốc gia, dự án liên vùng; hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy đầu tư vào hạ tầng chiến lược, phát triển các mô hình kinh tế mới và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trước đó, trong phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, việc điều chỉnh quy hoạch lần này nhằm mở ra không gian phát triển mới, phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo định hướng, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Mô hình tăng trưởng mới lấy KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, đồng thời hình thành hệ thống không gian phát triển hiệu quả với các vùng động lực, cực tăng trưởng và hành lang kinh tế đóng vai trò dẫn dắt nền kinh tế.

Việt Nam phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10%/năm trở lên. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 8.500 USD; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt trên 8,5%/năm; đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng đạt trên 55%. Mục tiêu đến năm 2050, Việt Nam là quốc gia hùng cường, phát triển, thu nhập cao; thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đầy đủ, đồng bộ; thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu khu vực châu Á.

Quy hoạch xác định rõ không gian phát triển đất nước với 6 vùng kinh tế - xã hội: Vùng trung du miền núi phía Bắc gồm 9 địa phương: Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La; phấn đấu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt khoảng 9-10%/năm, phát triển vùng theo hướng xanh, bền vững và toàn diện. Vùng đồng bằng sông Hồng gồm 6 địa phương: TP Hà Nội, TP Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình; phấn đấu mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 11%/năm, là động lực phát triển hàng đầu, dẫn dắt quá trình cơ cấu lại nền kinh tế. Vùng Bắc Trung bộ gồm 5 địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP Huế; phấn đấu tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 10-10,5%/năm, ưu tiên phát triển các khu kinh tế ven biển tạo đột phá tăng trưởng. Vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên gồm 6 địa phương: TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng; phấn đấu mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 9,5-10%/năm, tăng cường liên kết, phát huy hiệu quả chuỗi không gian biển - cao nguyên - biên giới. Vùng Đông Nam bộ gồm 3 địa phương: TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh; phấn đấu tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 10-11%/năm, trở thành vùng phát triển năng động, động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước và là trung tâm KH-CN và đổi mới sáng tạo. Vùng đồng bằng sông Cửu Long gồm 5 địa phương: Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang và Cà Mau; phấn đấu tăng trưởng GRDP bình quân đạt 9-9,5%/năm, phát triển thành trung tâm kinh tế nông nghiệp hiện đại, bền vững, năng động.

