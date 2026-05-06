Dãy biệt thự cổ Đà Lạt bị tháo dỡ không phép

Dù chưa được cơ quan chức năng cấp giấy phép xây dựng nhưng chủ đầu tư dự án thuê dãy biệt thự cổ tại số 1, 3, 5, 7 đường Cô Giang, phường Lâm Viên – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã tiến hành tháo dỡ, sửa chữa.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, cụm biệt thự cổ gồm 4 căn tại số 1, 3, 5, 7 đường Cô Giang thuộc nhóm có giá trị nghệ thuật kiến trúc, cảnh quan, lịch sử, văn hóa. Đây là địa điểm “check-in” nổi tiếng của du khách mỗi khi đến Đà Lạt nhờ vẻ đẹp cổ kính.

Năm 2016, cụm biệt thự số 1, 3, 5, 7 đường Cô Giang được UBND tỉnh Lâm Đồng cho Công ty TNHH Didama thuê có thời hạn 50 năm (từ năm 2016 đến 2065) để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ.

Dãy biệt thự đã giao cho doanh nghiệp sử dụng kinh doanh từ lâu nhưng mới chỉ dừng lại ở việc xây dựng hàng rào khuôn viên đất, còn lại các hạng mục bị bỏ hoang, xuống cấp từng ngày.

Đến giữa tháng 3-2026, Công ty TNHH Didama bắt đầu triển khai các hạng mục tháo dỡ, xây dựng tại cụm 4 căn biệt thự. Tại đây, chủ đầu tư tự ý tháo dỡ mái ngói và thay thế các cấu kiện bị hư hỏng, tô trát tường các biệt thự.

UBND phường Lâm Viên – Đà Lạt cho biết, qua kiểm tra ngày 21-4-2026 đã lập biên bản yêu cầu Công ty TNHH Didama ngừng triển khai việc thi công khi chưa cung cấp được giấy phép xây dựng theo quy định. Tuy nhiên, đến nay, các công nhân vẫn hàng ngày tháo dỡ, xây dựng các hạng mục trong các căn biệt thự cổ.

Ngày 6-9-2023, UBND tỉnh Lâm Đồng có quyết định số 53/2023/QĐ-UBND ban hành quy định quản lý, sử dụng biệt thự thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TP Đà Lạt (trước đây) gồm 69 nhà biệt thự, cụm biệt thự số 1, 3, 5, 7 đường Cô Giang thuộc nhóm hai (có giá trị nghệ thuật kiến trúc, cảnh quan, lịch sử, văn hóa). Quyết định cũng nêu rõ các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng nhà biệt thự gồm tự ý phá dỡ hoặc cải tạo làm thay đổi mật độ xây dựng, kiểu dáng kiến trúc, thay đổi kết cấu chịu lực, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chiếm dụng diện tích, không gian hoặc làm hư hỏng tài sản thuộc phần sở hữu chung trong nhà biệt thự dưới mọi hình thức.

Căn biệt thự số 7 đường Cô Giang đã hoàn thành tháo dỡ mái, cơ bản tô trát tường xong. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Căn biệt thự số 7 đường Cô Giang thời điểm năm 2021. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Biệt thự số 3 Cô Giang đang trong giai đoạn sửa chữa. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Công nhân đang tiến hành tô trát phần ống khói trên mái biệt thự. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Biệt thự số 3 Cô Giang thời điểm năm 2016. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Biệt thự số 1 Cô Giang đã tháo xong mái ngói. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Biệt thự số 1 Cô Giang diện tích gần 200m2 trong khu đất rộng 1.775,9m2, phía xa là biệt thự số 3 Cô Giang, cả hai đều có kiến trúc biệt thự cổ châu Âu thế kỷ XIX. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

