Đồng Nai: Hàng trăm xe chở sầu riêng ùn ứ chờ kiểm định

Ngày 6-5, hàng trăm xe container chở sầu riêng từ các tỉnh phía Nam tập trung tại khu vực bến xe Dầu Giây (phường Dầu Giây, TP Đồng Nai), chờ đến lượt lấy mẫu kiểm định phục vụ xuất khẩu, đã gây ra tình trạng ùn ứ, khiến việc lưu thông qua khu vực này gặp khó khăn.

Theo ghi nhận, xe chở sầu riêng xếp hàng dài tại khu vực bến xe Dầu Giây. Nhiều phương tiện buộc phải điều khiển xe vào các đường dân sinh tại khu dân cư A1, C1 và trục đường tại khu Trung tâm Hành chính phường Dầu Giây... để nằm chờ.

Xe container chở sầu riêng xếp hàng chờ lấy mẫu kiểm định phục vụ xuất khẩu, gây ùn ứ khu vực bến xe Dầu Giây, TP Đồng Nai

Trước tình trạng trên, chiều cùng ngày, UBND phường Dầu Giây đã có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị về việc phối hợp xử lý việc dừng, đỗ xe không đúng quy định trên địa bàn phường.

UBND phường Dầu Giây giao Công an phường chủ trì phối hợp với Phòng CSGT, Công an TP Đồng Nai, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Ban Quản lý bến xe Dầu Giây tổ chức kiểm tra, xử lý các phương tiện dừng, đỗ không đúng nơi quy định.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường chủ trì, phối hợp với Công an phường và các ngành liên quan kiểm tra hoạt động của bến xe Dầu Giây (có đủ chức năng kiểm định hàng hóa hay không). Nếu phát hiện sai phạm thì phối hợp xử lý theo quy định pháp luật.

UBND phường Dầu Giây đề nghị Phòng CSGT, Công an thành phố Đồng Nai phối hợp với Công an phường Dầu Giây kiểm tra, xử lý các xe container vi phạm pháp luật về giao thông và gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường và bến xe Dầu Giây, nhằm bảo đảm lưu thông thông suốt và an toàn.

XUÂN TRUNG