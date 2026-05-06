Tháng 5-2026, khai thác tạm trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các trạm dừng nghỉ và đưa các đoạn tuyến trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông vào khai thác tạm trong tháng 5-2026.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, tiến độ thực tế của các trạm dừng nghỉ hiện đang rất chậm, có thời điểm không triển khai thi công đại trà nên chỉ có một số trạm đưa vào khai thác tạm các công trình dịch vụ công thiết yếu. Phần lớn các trạm dừng nghỉ chưa hoàn thành đầu tư trạm cấp nhiên liệu, trạm sạc điện...

Bên cạnh đó, Cục Đường bộ Việt Nam cũng chỉ ra nhiều bất cập trong thiết kế, đặc biệt là tổ chức giao thông ra, vào trạm dừng nghỉ còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, điển hình là trạm dừng nghỉ Quảng Ngãi - Hoài Nhơn Km77+820.

Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá, việc các trạm dừng nghỉ chậm tiến độ có nguyên nhân chính do chủ quan và thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư như không quyết liệt triển khai, chưa hoàn thành thủ tục đầu tư, thi công cầm chừng, chưa giải quyết kịp thời các vướng mắc giữa nhà đầu tư và nhà thầu thi công.

Để hoàn thành các trạm dừng nghỉ đúng tiến độ hợp đồng, đưa vào khai thác đồng bộ trên tuyến cao tốc, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành toàn bộ trạm theo tiến độ hợp đồng; hoàn thiện đường ra vào, hệ thống biển báo và các công trình dịch vụ công thiết yếu, đưa các trạm vào khai thác tạm trong tháng 5.

Riêng với trạm dừng nghỉ Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, các đơn vị liên quan cần sớm bổ sung kéo dài đường tăng tốc, giảm tốc khu vực nút giao Hoài Nhơn chạy song song với tuyến chính trước khi nhập, tách làn, tránh giao cắt xung đột với phương tiện ra, vào trạm dừng nghỉ.

