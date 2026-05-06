Vietbuild Đà Nẵng quy tụ nhiều công nghệ xây dựng mới, phát triển xanh

Ngày 6-5, tại Triển lãm quốc tế Vietbuild Đà Nẵng 2026, ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, cả nước đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng với hàng trăm dự án trọng điểm và định hướng hoàn thiện mạng lưới giao thông chiến lược, nhất là tại khu vực miền Trung.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cùng lãnh đạo TP Đà Nẵng tham quan gian hàng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Triển lãm diễn ra trong bối cảnh kinh tế - xã hội cả nước tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Quý 1-2026, GDP tăng 7,83%, trong đó khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 8,92%.

Sau khi kiện toàn bộ máy nhiệm kỳ mới, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt việc rà soát, hoàn thiện thể chế, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, qua đó tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Triển lãm do Bộ Xây dựng và UBND TP Đà Nẵng tổ chức. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đồng thời, các địa phương được yêu cầu đẩy mạnh đầu tư, phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại. Thời gian qua, cả nước đã khởi công 564 dự án trọng điểm với tổng vốn khoảng 5,14 triệu tỷ đồng, trong đó có nhiều công trình hạ tầng giao thông chiến lược.

Riêng tại Đà Nẵng, hàng loạt dự án giao thông, cảng biển, nhà ở và bất động sản được triển khai mạnh mẽ. Mục tiêu thời gian tới là hoàn thành khoảng 5.000km đường bộ cao tốc, hình thành trục giao thông chiến lược Bắc – Nam cùng hành lang kinh tế quan trọng, song song phát triển hệ thống cảng biển, hàng không, đường sắt và logistics, nhất là tại khu vực miền Trung.

Trong lĩnh vực nhà ở, Chính phủ đang đẩy mạnh đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội. Năm 2026 phấn đấu hoàn thành 158.700 căn. Các địa phương, trong đó có Đà Nẵng, đang tích cực triển khai nhiều dự án.

Triển lãm lan tỏa xu hướng phát triển công nghệ mới, xanh trong ngành xây dựng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bên cạnh đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 29 nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng kéo dài, khơi thông nguồn lực, bổ sung nguồn cung cho thị trường bất động sản và đưa các công trình lãng phí vào khai thác. Đối với Đà Nẵng và khu vực miền Trung, nghị quyết được kỳ vọng tạo chuyển biến rõ rệt trong thời gian tới.

Đây cũng là dịp người dân tìm hiểu xu hướng, lựa chọn vật liệu phù hợp cho các công trình xây dựng và trang trí nhà ở

Triển lãm quốc tế Vietbuild Đà Nẵng 2026 có quy mô gần 1.000 gian hàng, giới thiệu nhiều sản phẩm mới và công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng, năng lượng tái tạo, công nghệ tuần hoàn, giao thông xanh và giải pháp nhà ở thông minh.

Triển lãm diễn ra từ nay đến ngày 10-5.

XUÂN QUỲNH