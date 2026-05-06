TPHCM thăm dò dư luận về hiệu quả của chính quyền địa phương 2 cấp

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đang tổ chức thăm dò ý kiến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân sinh sống, làm việc trên địa bàn thành phố về hiệu quả của chính quyền địa phương 2 cấp sau gần 1 năm triển khai, thực hiện trên địa bàn TPHCM.

Đồng thời, thăm dò các vấn đề dư luận quan tâm, các điểm nghẽn trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để kiến nghị giải pháp kịp thời, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Công chức phường Bến Thành giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức thăm dò dư luận xã hội bằng hình thức trực tuyến, từ nay đến hết ngày 8-5.

Cùng với cả nước, TPHCM vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7-2025. Các nội dung thăm dò tập trung vào đánh giá của người dân về tình hình hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; việc thích nghi đối với tên gọi mới của các đơn vị hành chính (phường/xã); những ưu điểm khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; việc ứng dụng chuyển đổi số và dịch vụ công trực tuyến cũng như hiệu quả phối hợp giữa cấp thành phố và cấp xã trong giải quyết các vấn đề tại cơ sở…

THU HƯỜNG