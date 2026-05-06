Từ đêm 7-5, phía Bắc ảnh hưởng không khí lạnh trái mùa

Trưa 6-5, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia phát tin cảnh báo, một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc lục địa đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 26-29 độ vĩ Bắc dịch chuyển dần xuống phía Nam.

Theo cơ quan khí tượng, hiện nay, Bắc bộ đang có nhiệt độ phổ biến 26-29 độ C. Khoảng đêm 7-5, khối không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ, sau đó tác động đến Bắc Trung bộ và một số nơi thuộc Tây Bắc bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 7-5, khu vực Đông Bắc bộ và Thanh Hóa chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh trái mùa này phổ biến 21-24 độ C, vùng núi Bắc bộ có nơi dưới 21 độ C.

Tại Hà Nội, từ chiều tối 7-5 đến ngày 8-5 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 8-5, thời tiết Hà Nội chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-24 độ C.

Trên biển, từ gần sáng 8-5, khu vực Bắc vịnh Bắc bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 4-5, giật cấp 6, sóng biển cao 1-2m, biển động. Từ chiều tối và đêm 8-5, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m, biển động.

Các chuyên gia thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia lưu ý, không khí lạnh kết hợp địa hình và hội tụ gió trên cao có thể làm gia tăng nguy cơ mưa dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại Bắc bộ, Bắc Trung bộ trong những ngày tới.

Cơn mưa tại Hà Nội chiều tối 2-5. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ ngày 22-4 đến nay, phía Bắc xuất hiện 3 đợt không khí lạnh trái mùa (vào các ngày từ 22-4 đến 25-4, từ 28-4 đến 29-4 và từ 2-5 đến 4-5). Đợt từ ngày 7-5 sẽ là đợt thứ 4.

