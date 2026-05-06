Cử tri kiến nghị đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm

Sáng 6-5, Tổ đại biểu số 1, Đoàn ĐBQH TPHCM khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp xúc cử tri các phường Thuận An, Lái Thiêu, An Phú, Thuận Giao, Bình Hòa, ghi nhận nhiều ý kiến liên quan hạ tầng, môi trường, an sinh xã hội.

Tổ đại biểu số 1 gồm các đại biểu: Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM; Thiếu tướng Vũ Huy Khánh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Nguyễn Thế Duy, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV WTC Becamex.

ĐBQH tổ đại biểu số 1 tiếp xúc cử tri các phường Thuận An, Thuận Giao, An Phú, Lái Thiêu, Bình Hòa

Tại điểm cầu phường Thuận An, Tổ đại biểu đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, đồng thời thông tin hoạt động của Đoàn ĐBQH TPHCM.

Cử tri kiến nghị đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông

Cử tri phản ánh nhiều vấn đề dân sinh bức thiết, đề nghị các đại biểu quan tâm, góp sức giải quyết.

Cử tri Nguyễn Công Trinh phản ánh tình trạng ngập nước, ảnh hưởng đến cây trồng

Cử tri Nguyễn Công Trinh (khu phố An Hòa, phường Thuận An) kiến nghị đẩy nhanh tiến độ đường Vành đai 3, việc thi công chậm gây ảnh hưởng đời sống người dân.

Trong khi đó, cử tri Trần Văn Viễn (khu phố Phú Hưng, phường Thuận An) quan tâm chính sách nhà ở xã hội. Ông đề nghị việc xét duyệt hồ sơ cần chặt chẽ, đúng đối tượng, tránh tình trạng đầu cơ, mua đi bán lại khiến người thu nhập thấp khó tiếp cận nhà ở xã hội.

Cử tri kiến nghị Nhà nước quan tâm xử lý, tái chế rác thải công nghiệp, đặc biệt là pin xe điện, hướng tới xây dựng hệ sinh thái xanh, phát triển bền vững.

Tại hội nghị, cử tri còn nêu các ý kiến liên quan đến vấn đề môi trường như ngập nước, nạo vét kênh rạch, thủ tục hành chính liên quan đến đất đai... Lãnh đạo 5 phường, sở, ngành giải đáp ngay tại chỗ.

Đồng chí Võ Văn Minh chỉ đạo các nội dung liên quan ý kiến cử tri

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đã trực tiếp giải đáp các kiến nghị bức thiết của cử tri liên quan đến hạ tầng cơ sở, xử lý rác thải công nghiệp, bảo vệ môi trường và chính sách nhà ở xã hội... Ngay tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TPHCM yêu cầu các sở, ngành và chính quyền các cấp khẩn trương vào cuộc, xử lý dứt điểm các nhóm vấn đề thuộc thẩm quyền. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị rà soát chặt chẽ việc thực thi chính sách hỗ trợ người có công và nhóm yếu thế, đảm bảo giải quyết đồng bộ, thấu đáo quyền lợi chính đáng của người dân.

TÂM TRANG