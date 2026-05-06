Khẩn trương khắc phục hậu quả khi thi công Cảng hàng không Cà Mau

Ngày 6-5, liên quan vụ cá chết hàng loạt quanh khu bơm cát thi công dự án Cảng hàng không Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời yêu cầu Sở NN-MT, UBND phường Tân Thành và đơn vị liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân.

Nguyên nhân là vụ việc được phản ánh, kiến nghị đã lâu nhưng tiến độ giải quyết chậm, chưa khắc phục những ảnh hưởng môi trường đang diễn ra.

Cá bống tượng bị chết quanh khu bơm cát thi công dự án Cảng hàng không Cà Mau

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu Sở NN-MT phối hợp, hướng dẫn UBND phường Tân Thành, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) và nhân dân thực hiện việc xác định mức độ thiệt hại, biện pháp khôi phục môi trường sản xuất trong thời gian sớm nhất.

Ngoài ra, chấn chỉnh ngay các biện pháp thi công, thực hiện nghiêm túc quy định về bảo vệ môi trường trong suốt quá trình triển khai thực hiện dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau.

Người dân đem cá chết đến phản ánh tại cuộc họp với UBND phường Tân Thành vào sáng 29-4

Như Báo SGGP đã thông tin, dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau đang được triển khai thi công trên địa bàn khóm 3, khóm 4 (phường Tân Thành).

Theo phản ánh của người dân, đơn vị thi công khi bơm cát có đắp đập ngăn nước nhưng không triệt để, đập thấp nên nước mặn tràn vào các ao nuôi cá, kênh rạch xung quanh. Qua rà soát, có hơn 90 hộ dân bị ảnh hưởng, diện tích hơn 85ha, có hộ tỷ lệ cá chết hơn 80%, gây thiệt hại tiền tỷ.

TẤN THÁI

