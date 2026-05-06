Khẩn trương khắc phục hậu quả khi thi công Cảng hàng không Cà Mau

Nguyên nhân là vụ việc được phản ánh, kiến nghị đã lâu nhưng tiến độ giải quyết chậm, chưa khắc phục những ảnh hưởng môi trường đang diễn ra.
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu Sở NN-MT phối hợp, hướng dẫn UBND phường Tân Thành, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) và nhân dân thực hiện việc xác định mức độ thiệt hại, biện pháp khôi phục môi trường sản xuất trong thời gian sớm nhất.
Ngoài ra, chấn chỉnh ngay các biện pháp thi công, thực hiện nghiêm túc quy định về bảo vệ môi trường trong suốt quá trình triển khai thực hiện dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau.
Như Báo SGGP đã thông tin, dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau đang được triển khai thi công trên địa bàn khóm 3, khóm 4 (phường Tân Thành).
Theo phản ánh của người dân, đơn vị thi công khi bơm cát có đắp đập ngăn nước nhưng không triệt để, đập thấp nên nước mặn tràn vào các ao nuôi cá, kênh rạch xung quanh. Qua rà soát, có hơn 90 hộ dân bị ảnh hưởng, diện tích hơn 85ha, có hộ tỷ lệ cá chết hơn 80%, gây thiệt hại tiền tỷ.