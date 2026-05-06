Tây Ninh triệt xoá nhóm khai thác đất mặt ruộng trái phép

Ngày 6-5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa điều tra, triệt xóa một nhóm đối tượng hoạt động khai thác, vận chuyển, tiêu thụ đất mặt ruộng trái phép với quy mô lớn.

Phương tiện vận chuyển đất khai thác trái phép. Ảnh: CATN

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện nhóm gồm 6 đối tượng cấu kết khai thác đất mặt ruộng trái phép tại địa bàn hai xã Phước Chỉ và Mỹ Quý.

Ngày 28-4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp với công an cơ sở huy động nhiều tổ công tác chốt chặn trên các tuyến đường vận chuyển và kiểm tra đồng loạt tại 5 điểm khai thác, tiêu thụ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng đang thực hiện hành vi khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép; tạm giữ 1 máy đào bánh xích và 4 xe tải tự đổ.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã lợi dụng khu vực gần biên giới, vắng vẻ, thời điểm sau thu hoạch lúa để tiếp cận người dân, thỏa thuận lấy lớp đất mặt ruộng. Sau đó, nhóm này huy động máy móc, phương tiện tổ chức khai thác, vận chuyển đi tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Hiện trường nơi đất mặt ruộng bị khai thác trái phép. Ảnh: CATN

Cơ quan công an xác định, trong thời gian từ đầu tháng 4-2026 đến nay, các đối tượng đã khai thác, vận chuyển khoảng 300 xe, tương đương hơn 3.000 m³ đất, bán với giá từ 1,2 đến 1,8 triệu đồng/xe, thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

QUANG VINH