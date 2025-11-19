Công đoàn gặp mặt nữ giảng viên và cán bộ tiêu biểu năm 2025

Ngày 19-11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, Công đoàn Giáo dục Việt Nam vừa tổ chức cuộc gặp mặt các nữ giảng viên và nữ cán bộ công đoàn tiêu biểu năm 2025.

Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt. Ảnh: CĐGDVN

Tham dự buổi gặp gỡ có đại diện nữ giảng viên đạt danh hiệu giáo sư, phó giáo sư năm 2025 và các cán bộ công đoàn xuất sắc của ngành giáo dục.

Buổi gặp mặt được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, nhằm khích lệ và ghi nhận những đóng góp của đội ngũ nữ giảng viên, cán bộ công đoàn trong hoạt động chuyên môn và công đoàn của đơn vị.

Đây cũng là dịp để các nữ giảng viên, cán bộ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hoạt động công đoàn.

Tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, TS Nguyễn Ngọc Ân, đã gửi lời chúc tới các nhà giáo, đặc biệt là nữ giảng viên và nữ cán bộ công đoàn tiêu biểu.

Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam khẳng định, tổ chức công đoàn luôn đồng hành, sát cánh, sẵn sàng hỗ trợ đội ngũ giáo viên và cán bộ vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam cũng mong muốn các nữ giảng viên, nhà khoa học tin tưởng vào tổ chức công đoàn, mạnh dạn chia sẻ và bộc bạch để công đoàn thấu hiểu, kịp thời hỗ trợ trong công tác giảng dạy và hoạt động công đoàn, góp phần phát triển ngành giáo dục.

PHÚC VĂN