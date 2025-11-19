Công đoàn khen thưởng tập thể, cá nhân tham gia các hoạt động A80

Thông tin từ Ban Quan hệ lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) cho biết, Công đoàn Giáo dục Việt Nam vừa tổ chức hội nghị tổng kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân tham gia hoạt động kỷ niệm A80 (80 năm Quốc khánh 2-9).

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu tặng hoa chúc mừng hội nghị

Hội nghị nhằm ghi nhận những đóng góp và biểu dương các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong chuỗi hoạt động này.

Tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân

Theo đó, 3 tập thể và 13 cá nhân đã được nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 13 tập thể và 28 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ GD-ĐT; 2 tập thể và 17 cá nhân được nhận bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chúc mừng Công đoàn Giáo dục Việt Nam, các tập thể và cá nhân thuộc Trường Đại học Giao thông vận tải, cùng các đồng chí thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong việc huấn luyện và hỗ trợ khối công nhân Việt Nam tham gia chuỗi hoạt động kỷ niệm A80.

Các sinh viên của Trường Đại học Giao thông vận tải (Hà Nội) cùng các đại biểu dự hội nghị tuyên dương

Ông Ngọ Duy Hiểu cũng gửi lời tri ân và đánh giá cao những đóng góp của nhà trường, thầy cô và sinh viên, khích lệ các sinh viên tiếp tục giữ vững tinh thần và sẵn sàng nhận nhiệm vụ; đồng thời mong Trường Đại học Giao thông vận tải tiếp tục nâng cao vị thế, đóng góp cho ngành giáo dục.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tuyên dương gần 200 thầy cô và sinh viên tham gia diễu hành khối công nhân, viên chức, người lao động trong dịp lễ A80.

PHÚC VĂN