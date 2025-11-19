Công đoàn khen thưởng tập thể, cá nhân tham gia các hoạt động A80

Hội nghị nhằm ghi nhận những đóng góp và biểu dương các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong chuỗi hoạt động này.
Theo đó, 3 tập thể và 13 cá nhân đã được nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 13 tập thể và 28 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ GD-ĐT; 2 tập thể và 17 cá nhân được nhận bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chúc mừng Công đoàn Giáo dục Việt Nam, các tập thể và cá nhân thuộc Trường Đại học Giao thông vận tải, cùng các đồng chí thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong việc huấn luyện và hỗ trợ khối công nhân Việt Nam tham gia chuỗi hoạt động kỷ niệm A80.
Ông Ngọ Duy Hiểu cũng gửi lời tri ân và đánh giá cao những đóng góp của nhà trường, thầy cô và sinh viên, khích lệ các sinh viên tiếp tục giữ vững tinh thần và sẵn sàng nhận nhiệm vụ; đồng thời mong Trường Đại học Giao thông vận tải tiếp tục nâng cao vị thế, đóng góp cho ngành giáo dục.
Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tuyên dương gần 200 thầy cô và sinh viên tham gia diễu hành khối công nhân, viên chức, người lao động trong dịp lễ A80.