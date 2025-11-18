Công đoàn Việt Nam - đồng hành bền bỉ với Tết Sum vầy

Chương trình “Tết Sum vầy” qua gần một thập kỷ đã trở thành hoạt động đặc trưng và rất ý nghĩa của tổ chức Công đoàn Việt Nam, tạo nên điểm tựa ấm áp cho hàng triệu công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn được đoàn tụ với gia đình mỗi dịp xuân về.

Hội thi gói bánh chưng tết nhân dịp Tết 2025 do các cấp công đoàn ở Hà Nội tổ chức. Ảnh tư liệu

Khởi nguồn từ sáng kiến của Báo Lao Động và Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, chương trình này bắt đầu được triển khai trên quy mô cả nước từ Tết Ất Mùi năm 2015 và nhanh chóng trở thành mô hình chăm lo thiết thực cho người lao động nhờ liên tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức và khả năng huy động nguồn lực xã hội.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, qua 9 mùa tết từ năm 2015 đến năm 2024, hệ thống công đoàn các cấp đã tổ chức 186.944 chương trình, thu hút hơn 33 triệu lượt đoàn viên và người lao động tham gia, trong đó 26,2 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà với tổng nguồn lực hơn 10.617 tỷ đồng, hơn một nửa từ xã hội hóa.

Tết Sum vầy hiện nay được Công đoàn Việt Nam tổ chức theo nhiều nhóm hoạt động, trước hết là chăm lo trực tiếp cho đoàn viên thông qua quà tết, hỗ trợ tài chính, phiếu mua hàng và các hình thức thăm hỏi để bảo đảm người lao động nào cũng có điều kiện đón Tết Nguyên đán đầm ấm.

Ở nhiều địa phương, những phần quà giản dị nhưng sát nhu cầu như nhu yếu phẩm, phiếu mua sắm hay hỗ trợ chi phí sinh hoạt mang ý nghĩa lớn với công nhân xa quê. Mô hình chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê mỗi năm cũng trở thành điểm nhấn đặc biệt.

Nhiều gia đình được đi chung một chuyến, từ ông bà đến con nhỏ, giúp việc di chuyển thuận lợi và an toàn hơn. Với những người làm việc xa nhà, giây phút bước xuống xe giữa vòng tay người thân luôn là điều được trông chờ nhất của cả năm.

Người lao động mua sắm tại Chợ Tết công đoàn - Xuân 2024 do LĐLĐ TP Hà Nội tổ chức. Ảnh tư liệu

Song song với chăm lo trực tiếp, chương trình được mở rộng bằng các hoạt động phục vụ cộng đồng và người lao động tại địa phương. Nhiều địa phương duy trì mô hình “Chợ Tết công đoàn” với hàng hóa chất lượng, giá ưu đãi và các “gian hàng 0 đồng”, thu hút đông đảo đoàn viên và người dân đến mua sắm.

Trong dịp Tết Ất Tỵ năm 2025 vừa qua, Chợ Tết công đoàn ở cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được khai mạc tại TP Hải Phòng, gần 200 gian hàng phục vụ hơn 40.000 lượt người, trong đó 8.000 đoàn viên công đoàn được nhận phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng/người. Khoản hỗ trợ tuy không lớn về giá trị nhưng góp phần giảm bớt chi phí mua sắm dịp tết, giúp đoàn viên tiếp cận hàng hóa thiết yếu với giá phù hợp và cảm nhận rõ sự đồng hành của tổ chức công đoàn trong thời điểm nhiều lo toan cuối năm.

Đồng thời tại hàng loạt địa phương trên cả nước cũng tưng bừng tổ chức các phiên hoặc chương trình Chợ Tết công đoàn.

Công nhân ở Hà Nội mua sắm tết tại chương trình Chợ Tết công đoàn do LĐLĐ TP Hà Nội tổ chức dịp xuân 2025. Ảnh: BÁO HÀ NỘI MỚI

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, xu hướng chuyển đổi số cũng được triển khai mạnh mẽ từ dịp Tết 2025 với mô hình “Tết Công đoàn trực tuyến”, giúp công nhân mua sắm tiện lợi hơn, giảm thời gian đi lại trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Trong hành trình Tết Sum vầy nhiều năm qua, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng mở rộng các hình thức kết nối giao thông để chăm lo đoàn viên, người lao động khó khăn. Bên cạnh những “chuyến xe công đoàn” truyền thống, mỗi dịp tết đến, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp công đoàn đều tổ chức những chuyến tàu công đoàn với hàng ngàn vé miễn phí (ví dụ, khoảng 2.000 vé tàu hai chiều trong dịp xuân 2025). Đồng thời, các “Chuyến bay công đoàn” cũng được triển khai (năm 2025, có khoảng 400 vé máy bay một chiều được hỗ trợ cho công nhân ở các tỉnh phía Nam về quê ở phía Bắc).

Việc mở rộng đa dạng các loại phương tiện hỗ trợ (ô tô, tàu, máy bay) cho thấy sự quan tâm toàn diện và ngày càng sâu sát của tổ chức công đoàn. Những hành trình này không chỉ giúp người lao động tiết kiệm chi phí lớn dịp cao điểm tết đến xuân về, mà còn tạo cơ hội để đoàn viên xa quê được sum họp gia đình, góp phần thể hiện tinh thần “sum vầy” thực sự. Bên cạnh hỗ trợ vật chất, còn là sự sẻ chia, đồng hành dài hạn của tổ chức công đoàn với người lao động.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2025 và khai mạc Chợ Tết công đoàn. Ảnh tư liệu

Theo thông tin từ Ban Quan hệ Lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), trong dịp xuân 2026 sắp tới, Công đoàn Việt Nam sẽ phân bổ 500 vé máy bay một chiều, 2.000 vé tàu hai chiều cùng với quà tặng tiền mặt để hỗ trợ đoàn viên tại các tỉnh, thành phía Nam về quê (miền Bắc và miền Trung) đón tết. Đây là các tuyến vận chuyển có nhu cầu lớn và chi phí cao nên việc hỗ trợ giúp giảm bớt gánh nặng đáng kể cho công nhân.

Năm 2026 cũng sẽ xuất hiện mô hình “Bữa cơm Tất niên công đoàn”. Hoạt động này hướng tới gắn kết đoàn viên, người sử dụng lao động và chính quyền địa phương trong không khí sum họp cuối năm với suất ăn tối thiểu trị giá 70.000 đồng từ nguồn công đoàn và các đơn vị tài trợ. Đây không chỉ là bữa ăn mà còn là dịp chia sẻ tâm tình, qua đó tăng sự tin tưởng và gắn bó giữa người lao động với tổ chức công đoàn và doanh nghiệp.

Qua hành trình nhiều năm liên tục hoàn thiện, Tết Sum vầy đã vượt ra khỏi khuôn khổ một chương trình hỗ trợ đơn lẻ để trở thành thương hiệu chăm lo toàn diện của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Hàng triệu gia đình có con em làm việc tại các khu công nghiệp đã được đoàn tụ trong những ngày đầu Xuân nhờ sự đồng hành bền bỉ này. Tết Sum vầy vì thế không chỉ là sự chăm lo thiết thực mà còn là biểu tượng của sự sẻ chia, gắn kết và trách nhiệm hướng về người lao động trên khắp cả nước.

PHÚC HẬU