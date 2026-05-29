Công đoàn Việt Nam tập trung thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động

Tranh cổ động hướng tới Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Nguồn: Công đoàn Việt Nam

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, từ ngày 3 đến 5-6, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của 780 đại biểu, đại diện gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2026, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới, sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam và bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong giai đoạn 2023-2026, các cấp công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Gần 23 triệu lượt đoàn viên, người lao động được hỗ trợ vào dịp tết với tổng kinh phí gần 15.000 tỷ đồng. Tổng nguồn lực chăm lo đoàn viên, người lao động trong nhiệm kỳ đạt trên 27.220 tỷ đồng.

Nhiều chương trình tiếp tục được duy trì như “Tết sum vầy”, “Tháng công nhân”, “Mái ấm công đoàn”, “Phúc lợi đoàn viên”. Mô hình “Bữa cơm công đoàn” được triển khai tại hàng vạn công đoàn cơ sở nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn ca và tăng cường gắn kết giữa người lao động với người sử dụng lao động.

Trong nhiệm kỳ qua, hơn 383.837 sáng kiến được công nhận và ứng dụng vào thực tiễn, mang lại giá trị làm lợi trên 40.000 tỷ đồng. Cùng với đó, cả nước đã phát triển mới hơn 2,2 triệu đoàn viên và thành lập trên 15.000 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở.

Bước sang nhiệm kỳ 2026-2031, Công đoàn Việt Nam xác định mục tiêu tập trung phát triển đoàn viên, hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo và bảo vệ người lao động, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao năng suất lao động, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Trong khuôn khổ đại hội, dự kiến ngày 5-6 sẽ diễn ra chương trình trao đổi giữa Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu với chủ đề “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số”. Đây là một trong những nội dung trọng tâm của Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

HÙNG VĂN