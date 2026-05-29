Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dành 100 tỷ đồng hỗ trợ người lao động mắc bệnh hiểm nghèo

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dành 100 tỷ đồng từ nguồn tài chính công đoàn để hỗ trợ đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp. Trường hợp mắc bệnh và có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ tối đa 2 triệu đồng/người.

Chiều 29-5, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Nghị quyết số 13/NQ-ĐCT về việc hỗ trợ đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp.

Theo nghị quyết, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dành 100 tỷ đồng từ nguồn tài chính công đoàn để chăm lo lâu dài cho đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp trên phạm vi cả nước.

Đối tượng được hỗ trợ là đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn; có hồ sơ y tế xác nhận mắc bệnh và đang điều trị.

Các nhóm bệnh được xem xét hỗ trợ gồm: ung thư, suy thận mạn tính phải chạy thận nhân tạo định kỳ, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật, lupus ban đỏ, vảy nến nặng phải điều trị kéo dài, lao kháng thuốc, lao nặng và một số bệnh hiểm nghèo khác.

Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người đối với trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh nghề nghiệp. Trường hợp mắc bệnh và có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ 2 triệu đồng/người.

Mỗi người chỉ được nhận hỗ trợ một lần. Người được các cấp công đoàn đến thăm hỏi trực tiếp sẽ được tặng thêm túi quà hiện vật trị giá từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.

Việc chi trả hỗ trợ được thực hiện chủ yếu thông qua tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Trường hợp đặc biệt có thể chuyển qua tài khoản cá nhân hoặc chi trả bằng tiền mặt theo quy định.

Chương trình được triển khai từ khi nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 30-6-2026.

PHÚC HẬU