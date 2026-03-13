Xã hội

- Vụ phòng khám Hoàng Minh Đường đúng là cháy nhà mới lòi mặt… thần y dỏm.

- Thì tại cái mác bài thuốc gia truyền mấy đời có ma lực quá mà. Giờ lên mạng, cái gì cũng “hét” bí kíp mấy đời. Bởi vậy khách hàng rần rần kéo đến.

- Công dụng của bài thuốc gia truyền 3 đời thực chất chỉ là… công nghệ chốt đơn gia truyền. Vò mấy viên thuốc mà trị bách bệnh từ đầu tới ngón chân, đặc trị luôn cả nan y. Phi lý vậy mà nhiều người vẫn tin?

- Đó là vì đằng sau có cả ê kíp làm kịch bản như sân khấu chuyên nghiệp. Ai đến khám cũng phán một tràng bệnh. Chúng đánh vào tâm lý người bệnh vái tứ phương để kiếm tiền tỷ.

- Nói cho công bằng, Đông y nước mình có nhiều bài thuốc rất hay, nhưng y thuật không phải phép thuật, không thể cải tử hồi sinh như mấy lang băm bốc phét.

- Mong nhiều người sẽ tỉnh ra, có bệnh phải đến đúng địa chỉ uy tín điều trị. Đừng tin mấy ông thần y với “công nghệ chốt đơn” gia truyền mà rước họa vào thân.

TÂN HƯỜNG

