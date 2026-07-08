Đà Nẵng đầu tư hơn 454 tỷ đồng nâng cấp Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu

Lãnh đạo TP Đà Nẵng tham quan Khối nhà đa chức năng Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu (giai đoạn 2)

Theo đó, khối nhà đa chức năng Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu (giai đoạn 2) có tổng mức đầu tư hơn 454 tỷ đồng nhằm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Công trình gồm các hạng mục: xây mới nhà tạm Khối truyền nhiễm và kiểm soát nhiễm khuẩn 1 tầng với diện tích 540 m²; xây dựng Khối nhà đa chức năng gồm 9 tầng nổi, 1 tầng hầm và 1 tầng tum với quy mô 170 giường bệnh; xây mới hành lang nối, nhà khí y tế, nhà đặt máy phát điện, hệ thống xử lý nước thải cùng các hạng mục kỹ thuật liên quan...

Các đơn vị bàn giao và đưa vào sử dụng công trình Khối nhà đa chức năng Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu (giai đoạn 2)

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu nằm trên địa bàn có tốc độ gia tăng dân số cơ học nhanh, tập trung nhiều khu công nghiệp, trường đại học và khu du lịch. Trong thời gian tới, cùng với sự hình thành Khu thương mại tự do, nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân và du khách sẽ tiếp tục gia tăng.

TP Đà Nẵng xác định Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu sẽ đảm nhận vai trò chia sẻ gánh nặng với các bệnh viện tuyến cuối, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân khu vực phía Bắc của Đà Nẵng.

Từ ngày 1-7-2026, khi chức năng dự phòng và dân số được chuyển về các trạm y tế cấp xã, việc nâng cao năng lực điều trị cho các trung tâm y tế khu vực trở nên cấp thiết. Theo định hướng phát triển mạng lưới y tế đồng bộ, hiện đại, Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu được xác định là đơn vị y tế hạng II, đóng vai trò hỗ trợ tuyến cơ sở và từng bước phát triển theo mô hình bệnh viện đa khoa, đủ khả năng triển khai các kỹ thuật chuyên sâu.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Sở Y tế và Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu khẩn trương tiếp nhận, vận hành hiệu quả công trình; bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và bảo đảm công trình phát huy hiệu quả đầu tư.

XUÂN QUỲNH