Gần 300 cựu chiến binh, thương bệnh binh “xông đất” Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình

Ngày 9-7, trước lễ khai trương, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí, tặng quà dành cho gần 300 cán bộ, cựu chiến binh, thương bệnh binh, người có công với cách mạng và các gia đình chính sách trên địa bàn hai phường Phủ Lý và Liêm Tuyền (ở tỉnh Ninh Bình).

Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026), góp phần lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời khẳng định tinh thần vì sức khỏe nhân dân mà Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức luôn gìn giữ và phát huy.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được đầu tư xây dựng rất hiện đại. Ảnh: BVCC

Đồng thời đây cũng là hoạt động hướng tới kỷ niệm 120 năm thành lập Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Thay vì bắt đầu bằng những con số hay thành tựu, bệnh viện lựa chọn khởi đầu bằng một hành động giàu ý nghĩa và nhân văn: khám sức khỏe miễn phí và trao tặng quà dành cho gần 300 cán bộ, cựu chiến binh, thương bệnh binh, người có công với cách mạng và các gia đình chính sách trên địa bàn hai phường Phủ Lý và Liêm Tuyền.

Niềm vui của cán bộ, cựu chiến binh, thương bệnh binh, người có công với cách mạng khi được thăm khám sức khỏe miễn phí tại Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình. Ảnh: BVCC

Tại chương trình, người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao với đội ngũ chuyên gia, bác sĩ đầu ngành của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cùng hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại nhất, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu khám bệnh một cách tốt nhất.

Đặc biệt, qua chương trình không chỉ mang đến những lời tư vấn y khoa tận tình, các bác sĩ còn gửi gắm trong từng cuộc gặp gỡ sự biết ơn sâu sắc đối với những người đã dành cả tuổi xuân vì Tổ quốc. Mỗi cái bắt tay, mỗi lời hỏi thăm đều là sự sẻ chia, là trách nhiệm của những người thầy thuốc đối với cộng đồng.

Bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình thăm khám sức khỏe cho một cựu chiến binh. Ảnh: BVCC

Tại cơ sở Ninh Bình, nhiều trang thiết bị y tế hiện đại được trang bị phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho người dân. Ảnh: BVCC

Theo kế hoạch vào chiều 9-7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình sẽ khai trương, chính thức đi vào vận hành. Theo PGS-TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, khi đi vào vận hành, trong giai đoạn đầu, cơ sở tại Ninh Bình quy mô 300 giường bệnh, hơn 400 y, bác sĩ được điều động về làm việc.

Bệnh viện đã chuẩn bị đào tạo đội ngũ từ nhiều năm trước, đủ khả năng vận hành cơ sở mới với hệ thống trang thiết bị hiện đại. Đơn vị cũng bố trí phương tiện đưa đón nhân viên, luân phiên cán bộ chủ chốt và duy trì các kíp trực 24/7 để bảo đảm hoạt động ổn định. Đến cuối năm 2027, bệnh viện sẽ hoàn thiện quy mô 1.000 giường, nếu nhu cầu khám, chữa bệnh tăng nhanh, bệnh viện sẽ mở rộng công suất sớm hơn kế hoạch.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở ở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động từ ngày 9-7. Ảnh: BVCC

Đặc biệt, trong giai đoạn đầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở ở Ninh Bình sẽ tập trung triển khai 4 nhóm chuyên khoa đang quá tải tại cơ sở Hà Nội gồm: chấn thương, chấn thương cột sống, sọ não kết hợp phục hồi chức năng và phẫu thuật tiêu hóa.

PGS-TS Dương Đức Hùng cũng cho biết, tại cơ sở Ninh Bình, có tổng mức đầu tư hơn 5 tỷ đồng/giường bệnh và con số này được đánh giá là mức đầu tư lớn so với các nước trong khu vực. Theo thiết kế, cơ sở Ninh Bình có tổng 44 phòng mổ được trang bị đồng bộ và hiện đại, ứng dụng công nghệ AI. Giai đoạn đầu, cơ sở Ninh Bình dự kiến triển khai khoảng 12 phòng mổ và nếu nhu cầu tăng lên, bệnh viện sẽ triển khai thêm phòng mổ.

KHÁNH NGUYỄN