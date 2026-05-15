Từ ngày 18-5, nắng nóng diện rộng trên cả nước kết thúc

Trưa 15-5, nhiều khu vực trên cả nước xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Một số nơi ghi nhận nhiệt độ trên 38 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13 giờ ngày 15-5, khu vực Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nhiệt độ phổ biến 35-38 độ C. Một số nơi nắng nóng gay gắt như Kim Bôi, tỉnh Phú Thọ, 38,3 độ C; Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk, 38,8 độ C.

Tại Hà Nội, cơ quan khí tượng thủy văn dự báo nhiệt độ cao nhất 39 độ C. Nhiệt độ thực đo lúc 13 giờ là 36 độ C; ngoài trời oi bức hơn những ngày trước.

Tại Nam bộ, nhiệt độ phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm phổ biến tại nhiều khu vực chỉ khoảng 50%-55%.

Cơ quan khí tượng dự báo, ngày 16-5, khu vực đồng bằng Bắc bộ và miền Đông Nam bộ tiếp tục có nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Từ ngày 17-5, nắng nóng kết thúc tại hai khu vực này.

Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn duy trì nắng nóng trong các ngày 16 và 17-5, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 18-5, nắng nóng diện rộng tại Trung bộ cũng kết thúc.

PHÚC VĂN