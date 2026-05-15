Lâm Đồng: Người đàn ông tử vong do rơi từ cột ăng ten viễn thông

Người đàn ông bất ngờ rơi từ cột ăng ten viễn thông xuống đất và tử vong.

Ngày 15-5, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ một người đàn ông tử vong do rơi từ cột ăng ten viễn thông tại khu vực đường Hàn Mặc Tử, phường Phú Thủy.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 14-5, người dân sống gần khu vực trên nghe tiếng động mạnh. Tại hiện trường, một người đàn ông nằm bất động dưới nền đất, cạnh chân cột ăng ten viễn thông.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, do chấn thương nặng, người này đã tử vong sau đó.

Ghi nhận tại hiện trường, trên người nạn nhân vẫn còn đeo dây đai an toàn. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định có thể đây là vụ tai nạn lao động.

