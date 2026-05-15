Đồng Nai bãi bỏ chủ trương đầu tư dự án khu dân cư có nhiều sai phạm

Ngày 15-5, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Kim Long ký Quyết định số 177/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và quyết định điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Bình Đa tại phường Bình Đa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (nay là phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai).

Theo đó, bãi bỏ Quyết định số 2017/QĐ-UBND ngày 29-6-2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Bình Đa và Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 9-10-2017 về việc điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Lý do là việc lựa chọn nhà đầu tư trước đây được thực hiện theo hình thức chỉ định (không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo điểm a khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013), chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và nhà ở tại thời điểm ban hành. Do đó bãi bỏ để dự án triển khai thực hiện mục tiêu đầu tư nhà ở xã hội phù hợp theo quy hoạch và đáp ứng quy định pháp luật hiện hành.

Dự án khu dân cư Bình Đa

Như Báo Sài Gòn Giải Phóng phản ánh, dự án Khu dân cư Bình Đa có diện tích 2,3ha do Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Dofico, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc UBND tỉnh Đồng Nai) làm chủ đầu tư.

Năm 2011, Dofico liên doanh với 2 cá nhân để thành lập Công ty cổ phần Phát triển nhà Bình Đa (Bidaco), trong đó Dofico góp 22 tỷ đồng (tương ứng 24,4% vốn điều lệ). Sau đó, Dofico thoái hết vốn tại Bidaco. Năm 2016, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Bình Đa, thu hồi đất dự án giao cho Bidaco với thời hạn 50 năm không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là vi phạm Luật Đất đai, có dấu hiệu phạm tội nên Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh Đồng Nai. Đến tháng 11-2022, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án do vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại dự án.

Tháng 8-2024, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai có thông báo kết quả kiểm tra, giám sát và đề nghị thi hành kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên liên quan đến sai phạm tại dự án. Đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với một số cán bộ nguyên lãnh đạo Dofico, Sở GTVT, TP Biên Hòa.

PHÚ NGÂN