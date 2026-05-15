Lãnh đạo tỉnh Cà Mau tham gia hiến máu tình nguyện

Tại ngày hội, các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau… đã tham gia hiến máu, lan tỏa thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.
Việc các lãnh đạo tỉnh Cà Mau tham gia hiến máu đã tạo sinh khí tích cực, cổ vũ tinh thần cho đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cùng hưởng ứng.
Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện tại Cà Mau lan tỏa mạnh mẽ, nhận được sự hưởng ứng tích cực của lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và cộng đồng. Chỉ tính trong 4 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận 5.500 đơn vị máu.