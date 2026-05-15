Bệnh viện Phổi Bình Thuận đề nghị miễn xử phạt do vi phạm thủ tục đấu thầu

Ngày 15-5, Bệnh viện Phổi Bình Thuận cho biết đã có văn bản gửi Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng giải trình các sai sót trong đấu thầu mua sắm vật tư phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn 2020-2021; đồng thời đề nghị xem xét miễn xử phạt vi phạm hành chính do vụ việc xảy ra trong “tình thế cấp thiết” thời điểm dịch bệnh.

Bệnh viện Phổi Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng)

Theo nội dung giải trình, bệnh viện bị xác định có vi phạm do không đăng tải quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói mua sắm phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu cho khu cách ly điều trị Covid-19 năm 2021, theo quy định của Bộ KH-ĐT trước đây.

Bệnh viện cho rằng, thời điểm dịch bệnh bùng phát, đơn vị được giao nhiệm vụ điều trị Covid-19 tầng 3 theo quyết định của UBND tỉnh Bình Thuận trước đây. Trong bối cảnh áp lực chống dịch rất lớn, nguồn cung vật tư khan hiếm, việc xử lý hồ sơ đấu thầu gặp nhiều khó khăn do giãn cách xã hội.

Ngoài ra, bệnh viện chưa có chứng thư số để tự đăng tải thông tin lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nên phải phối hợp với Trung tâm Mua tài sản công tỉnh Bình Thuận trước đây để được hỗ trợ thực hiện.

Đơn vị khẳng định các thiếu sót chỉ mang tính thủ tục, không gây thất thoát tài chính, không phát sinh tham nhũng, tiêu cực và không ảnh hưởng đến công tác điều trị cũng như quyền lợi người bệnh. Các tập thể, cá nhân liên quan đã được tổ chức kiểm điểm vào tháng 3-2026.

Liên quan vụ việc, tháng 4-2022, Thanh tra tỉnh Bình Thuận trước đây ban hành kết luận thanh tra về công tác mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm và kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại nhiều đơn vị y tế trên địa bàn, trong đó có Bệnh viện Phổi Bình Thuận.

Giai đoạn 2020-2021, bệnh viện đã chi gần 7 tỷ đồng mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế và trang thiết bị phục vụ điều trị Covid-19. Quá trình thực hiện được xác định có một số thiếu sót, hạn chế trong thủ tục đấu thầu và đăng tải thông tin theo quy định.

TIẾN THẮNG